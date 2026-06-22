Главред RT заявила о готовности помочь семье погибшего ребёнка

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о готовности помочь семье восьмилетней девочки, погибшей при атаке украинских беспилотников в Подмосковье. Об этом информирует ИС «Вести».
По данным издания, трагедия произошла 18 июня в Раменском. В момент удара ребёнок находился дома вместе с бабушкой. Женщина не пострадала.
Симоньян обратилась к родственникам погибшей и отметила, что они могут связаться с ней через социальные сети. Она подчеркнула, что готова оказать поддержку вместе с Тиграном Кеосаяном.
Других подробностей о помощи или дополнительных действиях не приводится.
Читайте также: Подросток случайно обстрелял гостей на свадьбе в Турции.