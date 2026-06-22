Раскрыто, где средняя пенсия неработающих россиян превысила 30 тысяч рублей

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Средний размер пенсионного обеспечения более 30 тысяч рублей в мае 2026 года среди неработающих граждан отмечен в 13 регионах РФ, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.