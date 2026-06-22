«Бандероль» долетела до Полтавщины: Опубликовано видео удара новой ракеты

В публикации уточняется, что это дёшевая и компактная ракета воздушного базирования с дальностью до 500 километров. Она предназначена для запуска с ударных дронов «Иноходец», а в перспективе — с вертолётов Ми-28НМ. Среди основных преимуществ — низкая стоимость, высокая скорость и маневренность. Подчёркивается, что использование «Бандероли» с «Иноходцем» позволяет наносить удары, не входя в зону поражения ПВО противника.