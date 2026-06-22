22 июня в календаре: День памяти и скорби, день позитивных медиа и Кириллов день

Православная церковь чествует в этот день преподобного Кирилла Белоезерского, жившего в 14−15 веках. Он принял иночество в Симоновом монастыре, а в 1390 году стал его игуменом. Однако вскоре он сложил с себя этот сан и, ища уединения, удалился на берег Белого озера (по преданию, это место указала ему сама Богоматерь). Но и здесь не нашел он покоя: к нему стали стекаться почитатели. Старец понял, что время его безмолвия кончилось.