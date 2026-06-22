22 июня в календаре: День памяти и скорби, день позитивных медиа и Кириллов день

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа, Рафаил, Фекла.
Кириллов день.
Православная церковь чествует в этот день преподобного Кирилла Белоезерского, жившего в 14−15 веках. Он принял иночество в Симоновом монастыре, а в 1390 году стал его игуменом. Однако вскоре он сложил с себя этот сан и, ища уединения, удалился на берег Белого озера (по преданию, это место указала ему сама Богоматерь). Но и здесь не нашел он покоя: к нему стали стекаться почитатели. Старец понял, что время его безмолвия кончилось.
В 1397 году Кирилл построил храм в честь Успения Пресвятой Богородицы и создал для него устав, согласно которому в церкви никто не смел беседовать — произносить слова разрешалось только во время службы или молитвы. Господь наградил Кирилла даром прозрения, исцеления и совершения других чудес. Преподобный Кирилл много времени отдавал духовному просвещению и привил любовь к знаниям и своим ученикам. Его послания русским князьям считаются образцами духовного наставничества, миролюбия и утешения.
В день святого Кирилла, как считали на Руси, лето вступало в свой расцвет: наступал самый длинный день в году. «В июне день не меркнет»; «У Кирилла — от земли сила», — говорили в народе. В этот день можно было высаживать позднюю рассаду.
Начинала поспевать земляника. «Сидит Егорка в красной ермолке, кто ни пройдет — всяк поклон отдает», — эту народную загадку русские люди знали с детства. О происхождении ягоды существовала легенда: в давние времена земляника ничем не плодоносила, и когда Иисус Христос, еще будучи ребенком, гулял по лесу, она очень опечалилась, что ничем не может его порадовать. Будущий Спаситель услышал слова растения, наклонился к нему и поцеловал. На месте поцелуя сразу же выросла сладкая ягодка с чудесным ароматом.
С Кирилла начинало идти на убыль комариное племя. В народе говорили: «Убьешь комара, когда день прибывает, — полное сито комаров родится. Убьешь его, когда день убывать начнет, — полное сито комаров убито».
События.
1633 год — Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира.
1668 год — царские стрельцы начали осаду Соловецкого монастыря.
1675 год — в Великобритании основана Гринвичская королевская обсерватория.
1921 год — в Москве начала работать первая радиотрансляционная сеть.
1940 год — заключено перемирие между фашистской Германией и французским капитулянтским правительством.
1941 год — началась Великая Отечественная война.
1941 год — началась героическая оборона Брестской крепости.
1948 год — СССР провёл в Восточной Германии денежную реформу.
1960 год — разрыв отношений между СССР и Китаем.
1962 год — катастрофа Boeing 707 в Гваделупе, погибли 113 человек.
1973 год — в ООН приняты ГДР и ФРГ.
1978 год — открыт спутник Плутона — Харон.
1980 год — финал чемпионата Европы по футболу 1980: в Риме сборная ФРГ обыграла сборную Бельгии со счётом 2:1.
1982 год — катастрофа Boeing 707 в Бомбее, погибли 17 человек.
1986 год — чемпионат мира по футболу в Мексике: в четвертьфинале против сборной Англии аргентинец Диего Марадона забил мяч «рукой бога» и «гол столетия».
1994 год — в Брюсселе подписан Протокол об основах сотрудничества России и НАТО в рамках программы «Партнёрство во имя мира».
1999 год — основан отдел по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и исполнения административного законодательства МВД РФ.
2002 год — в результате землетрясения силой 6,5 магнитуд по шкале Рихтера в западном Иране погибло более 260 человек.
2009 год — покушение на президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который был ранен.
2022 год — землетрясение в Афганистане магнитудой 6.2 унесло более 1000 жизней.
В этот день родились.
Вильгельм фон Гумбольдт (1767 — 1835 г.), немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель, дипломат.
Бюльбюль (1897 — 1961 г.), азербайджанский оперный певец-тенор, Народный артист СССР.
Эрих Мария Ремарк (1898 — 1970 г.), немецкий писатель.
Джон Диллинджер (1903 — 1934 г.), американский преступник, самый знаменитый грабитель банков.
Билли Уайлдер (1906 — 2002 г.), американский кинорежиссер и сценарист, мастер комедии.
Конрад Цузе (1910 — 1995 г.), немецкий инженер, пионер компьютеростроения.
Вадим Тонков (1932 — 2001 г.), советский артист эстрады, актер театра и кино, Заслуженный артист России.
Михаил Залиханов (1939 г.), советский и российский эколог, ученый, академик, общественный деятель.
Наталья Варлей (1947 г.), советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.
Мерил Стрип (1949 г.), американская актриса кино, театра и телевидения, общественный деятель.
Светлана Крючкова (1950 г.), советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.
Владимир Шахрин (1959 г.), советский и российский рок-музыкант, певец, автор песен, лидер группы «Чайф».
Отар Кушанашвили (1970 г.), грузинский и российский журналист, телеведущий.
Народные приметы.
Ласточки и стрижи низко летают — дождь предвещают. Вороны часто кричат — к дождю. Листья деревьев показывают свою изнанку — дождь близко. Пчелы с приближением туч в ульи не прячутся — дождя не будет. Муравьи собрались вокруг муравейника — погода будет хорошей. С утра распустилась мокрица, да так и осталась раскрытой на целый день — погода будет хорошей. Пауки делают главные нити своих паутин особенно длинными и распространяют их широко — к погожему дню. Трясогузки борются — к дождю. Вороны часто кричат — к дождю. Земляника покраснела — овсы поздно сажать. Рожь зацвела — пора и сено готовить. 22 июня самая короткая ночь в году, происходит солнцеворот. На Кирилу — конец весны, начало лету. По народному календарю — начало лета; устанавливается теплая погода. У Кирилла — от земли сила. На Кирилла отдает земля солнышку силу.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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