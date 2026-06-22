Разгар лета может разочаровать: синоптики предупредили о дождях и похолодании в июле

Первый летний месяц в России уже отметился резкими контрастами — от аномальной жары до затяжного похолодания с дождями. И хотя июль традиционно считается самым теплым периодом года, в 2026-м он тоже может преподнести немало сюрпризов. Синоптики не исключают неустойчивой погоды с чередованием тепла и прохлады, а также продолжительных осадков. Подробнее — в материале «Известий».
Какая погода ожидается в июле 2026 года в России.
Несмотря на то, что по календарю уже близится разгар лета, устойчивого и равномерного тепла пока не ожидается. Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал «Известиям», что ситуация в июле будет зависеть, прежде всего, от циклонов и конкретного региона.
— С началом лета в России установилась в целом жаркая, а местами аномально жаркая погода. В Сибири, Якутии и на Урале уже закрепился высокий уровень атмосферного давления и держатся высокие температуры. При этом, несмотря на более прохладные показатели в центральной части страны, в среднем по территории температура оказывается выше климатической нормы, — сказал он.
В европейской части страны, включая Москву, по словам синоптика, ситуация иная. Здесь погодные условия остаются менее устойчивыми, и это создает заметный контраст между регионами.
— В июне направление потоков изменилось: воздух стал поступать с юго-запада, из Африки через Грецию и дальше, из-за чего жара несколько ослабла, но сохранилась. Позднее на смену этим потокам пришел холодный арктический циклон, который принес похолодание, — пояснил синоптик.
Что говорят синоптики о дождях и похолодании.
По словам метеоролога, приток холодного арктического воздуха блокирует поступление более теплых воздушных масс. На этом фоне температурный режим остается пониженным, а погода — неустойчивой.
— Сейчас наблюдается ситуация, когда мощный циклон практически не смещается. Он «крутится» на одном месте, формирует фронты, а вместе с ними приходят облака и дожди. Поэтому осадки идут часто, и солнечные периоды оказываются короткими, — отмечает Цыганков.
Он добавил, что за счет малоподвижности циклона пасмурная погода может продержаться еще несколько недель — вплоть до начала июля.
Отдельно синоптик выделил ситуацию на Кавказе, где в этом году фиксируется нетипично большое количество осадков. Активные циклоны проходят через регион уже несколько месяцев подряд, что приводит к затяжным дождям, нехарактерным для этого времени года.
При этом влияние циклона не является повсеместным. Из-за блокирующего антициклона над Сибирью холодные массы не распространяются дальше на восток страны, что усиливает контраст между регионами. В результате пока в центре наблюдается прохлада и дожди, в Сибири и на Урале сохраняется устойчивая жара.
Прогноз погоды на июль 2026 в Москве.
В Москве к концу июня ожидается заметная смена погодных условий. Затяжные дожди, которые определяли атмосферу в первой половине месяца, уступят место более устойчивой летней погоде.
Как пояснила «Известиям» ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, малоподвижный атлантический циклон, приносивший продолжительные осадки, уже смещается на восток под влиянием антициклона. На смену ему приходит область повышенного атмосферного давления, благодаря чему погода станет более типичной для середины лета.
— Погода наступит летняя — с кратковременными дождями и возможными грозами. Температурный фон при этом останется близким к климатической норме. Текущие прогнозы не показывают ни резкого похолодания, ни возвращения аномальной жары, поэтому условия будут достаточно комфортными для отдыха, — отметила она.
Говоря о перспективах конца июня — начала июля, специалист подчеркнула, что на данный момент окончательный прогноз отсутствует. Тем не менее, по ее словам, воздух так или иначе продолжит постепенно прогреваться.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Погода», июль в Москве ожидается умеренно теплым: +21…+25 градусов днем и +12…+15 градусов ночью. Самые теплые дни, согласно прогнозу, — 27 и 28 июля с дневной температурой +25 градусов, а самый прохладный — 29 июня и 5 июля с +21 градусом.
Каким будет июль в Санкт-Петербурге.
Погодные условия в Санкт-Петербурге в июле, по данным сервиса, окажутся более прохладными и влажными по сравнению с Москвой. Это связано как с общей циркуляцией атмосферы, так и с влиянием Балтийского моря, которое сдерживает прогрев воздуха.
Дневная температура в городе будет чаще всего находиться в пределах +19…+23 градусов, ночью — около +12…+14 градусов. В последние дни июля, с 27 по 31 число, дневная температура постепенно снизится с +22 до +21 градуса, а ночная останется на уровне +13…+14 градусов.
Самые теплые дни прогнозируются в третьей декаде месяца — с 20 по 26 июля. В этот период воздух прогреется до +21…+23 градусов днем и до +14 градусов ночью. Самый прохладный день — 30 июня — +19 градусов.
Осадки ожидаются более частыми, чем в центральных регионах, а облачность будет сохраняться значительную часть времени, формируя устойчивое ощущение прохладного и влажного лета.
При этом важно учитывать, что погодные агрегаторы предоставляют усредненные данные за 10 лет. Они отражают типичную погоду для города в июле, которая год от года может существенно отличаться.
Какая погода ожидается в июле в регионах России.
Июль 2026 года в России ожидается неоднородным по температуре. Значительная часть европейской территории России, включая Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Самару, Екатеринбург, а также юг Сибири и Дальнего Востока, окажутся в зонах с температурой воздуха выше нормы.
По данным сервиса «Яндекс. Погода», в этих районах температура воздуха способна достигать +30…+35 градусов и удерживаться на высоком уровне без освещающей прохлады. В то же время северо-западные регионы и отдельные районы европейской части России окажутся в зоне более низких температур и повышенной влажности.
Прохладнее обычного может быть на севере Приволжского округа, на Урале, а также на севере Западной Сибири. При этом северные территории Сибири и Дальнего Востока, а также часть Северо-Западного федерального округа, вероятно, будут находиться в пределах климатической нормы или немного ниже нее.
В целом же, как отмечают опрошенные «Известиями» синоптики, июль считается самым жарким месяцем в Северном полушарии. Пик температур обычно приходится на период с 16 по 23 июля. Это связано с эффектом тепловой инерции после Дня летнего солнцестояния (21 июня). Накопленное тепло удерживается в атмосфере и усиливается за счет притока теплых воздушных масс.
Одновременно с этим июль — и самый дождливый месяц. Из-за особенностей атмосферных процессов по количеству осадков его нередко сравнивают с началом осени.
Температура в Черном, Азовском, Балтийском морях.
Для тех, кто планирует отпуск на побережье, июль станет идеальным временем для отдыха. В этот период вода прогревается до комфортных значений, что позволяет не только наслаждаться купанием, но и заниматься всеми видами пляжного и водного спорта.
Обычно температура воды в Черном море в июле находится в диапазоне +22…+26 градусов, достигая в отдельные периоды +27 градусов в прибрежных районах. Азовское море, обладая меньшей глубиной, прогревается быстрее — здесь температура воды обычно составляет +24…+28 градусов, что делает его одним из самых теплых морей региона.
На ряде морских побережий вода уже прогрелась до комфортных значений. Об этом в беседе с «Кубань 24» рассказал профессор Кубанского государственного аграрного университета Юрий Ткаченко. По его словам, в Азовском море температура составляет около +23…+24 градусов, тогда как в Черном она пока ниже. Основной же прогрев ожидается во второй половине июля — начале августа.
Балтийское море всегда более прохладное, что связано с его географическим положением. Температура воды в июле, как правило, держится в пределах +18…+21 градусов и лишь изредка поднимается выше. Поэтому «золотым сезоном» для отдыха на Балтике традиционно считается август. В это время погода стабилизируется, а море достигает пиковых для региона температур.
Данные погодных сервисов: совпадают ли прогнозы.
Долгосрочные прогнозы различных погодных сервисов в целом демонстрируют схожее представление о погоде в июле. Однако имеют и некоторые расхождения. Они обусловлены различиями в технологиях и подходах, которые используются для обработки данных.
Так, данные сервиса «Яндекс. Погода», например, могут расходиться на 1−2 градуса с прогнозами популярного интернет-ресурса World Weather. Это объясняется тем, что «Яндекс. Погода» использует собственные алгоритмы и технологии, тогда как World Weather и ряд других сервисов опираются на глобальные модели обработки метеоданных.
Ведущие метеорологи подчеркивают, что такие прогнозы можно воспринимать лишь с небольшой долей вероятности. Особенно это касается долгосрочных оценок — на месяц вперед и более. В связи с этим специалисты рекомендуют следить за обновлениями прогнозов от разных источников и учитывать, что окончательная картина погоды на конкретный день корректируется ближе к дате.
Где в июле будет теплее всего, а где — ливни.
Если опираться на предварительные долгосрочные прогнозы, самая жаркая погода ожидается на юге России, а также в отдельных регионах Сибири и Дальнего Востока, где установится сухая и солнечная погода. Наибольшее же количество осадков прогнозируется в центральной части страны, на северо-западе и местами на Урале.
Таким образом одни регионы окажутся во власти жары, другие — под влиянием дождей и прохлады. Для ряда субъектов привычным явлением станут не только ливни и грозы, но местами — даже град.
Жителям центральной части страны, включая Москву и Подмосковье, стоит готовиться к переменчивой погоде, а любителям пляжного отдыха — ориентироваться на южные курорты, где сезон обещает быть наиболее комфортным.