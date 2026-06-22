Разгар лета может разочаровать: синоптики предупредили о дождях и похолодании в июле

Первый летний месяц в России уже отметился резкими контрастами — от аномальной жары до затяжного похолодания с дождями. И хотя июль традиционно считается самым теплым периодом года, в 2026-м он тоже может преподнести немало сюрпризов. Синоптики не исключают неустойчивой погоды с чередованием тепла и прохлады, а также продолжительных осадков. Подробнее — в материале «Известий».