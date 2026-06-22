В Москве зажгли 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной

Ранее сопредседатель попечительского Совета акции Ирина Яровая заявила, что в Киеве и Одессе есть множество жителей, которые не предали память своих предков и примут участие в акции зажжения свечей. Парламентарий напомнила, что первая свеча памяти была зажжена 18 лет назад и с тех пор эта традиция объединяет всё больше участников. Она подчеркнула, что российский народ никогда не смирится с фашизмом, нацизмом или агрессией, и отметила, что международная версия акции в этом году охватывает 75 стран.