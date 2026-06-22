В Швейцарии завершился первый раунд переговоров по сделке США с Ираном: главное об итогах встречи

Дипломаты от Ирана и США впервые лично встретились для проведения переговоров о мире. Участие также приняли Пакистан и Катар как посредники в процессе урегулирования. Встреча прошла в швейцарском Бюргенштоке. Иранская делегация часом ранее покинула место переговоров, информирует телеканал Press TV.