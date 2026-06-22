Валерий Тарасов: наркотики наносят ущерб всему организму

В рамках недели профилактики употребления наркотических средств напоминаем о масштабной проблеме, которая разрушает жизни и здоровье людей. Сегодня термин «наркотик» охватывает широкий спектр веществ — от классических наркотиков до алкоголя, табака и токсических соединений, способных изменить сознание и спровоцировать зависимость.
По словам главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Нижегородской области Валерия Тарасова, психоактивными называются любые вещества, меняющие психику. Опасность в том, что первые эпизоды употребления часто воспринимаются как несущественные, тогда как уже одна‑две попытки могут запустить механизм зависимости.
Наркотики создают иллюзию благополучия и приятных переживаний, но эффект временный. После него появляются физическая и психическая зависимость, а также социальные последствия: финансовые проблемы, рост преступности и потеря контроля, когда человек готов на всё ради новой дозы.
Распознать употребление можно по поведению и внешним признакам: неадекватные эмоции, резкие перепады настроения, смена круга общения, проблемы в учёбе или работе, скрытность, изменения внешности — расширенные или суженные зрачки, бледность, тремор. Особое внимание стоит уделять подросткам; отсутствие запаха алкоголя при странном поведении — тревожный сигнал.
Чем раньше обратиться за помощью, тем выше шансы на успешное лечение. В Нижегородской области помощь оказывает Нижегородский областной наркологический диспансер (тел. 8 (831) 433‑65‑24). Специалисты проводят диагностику, назначают лечение и направляют на реабилитацию.
Наркотики наносят ущерб всему организму: страдают мозг, сердце, печень, почки и репродуктивная система; изменяется личность и теряются жизненные ориентиры. Выздоровление возможно при сочетании личной мотивации, профессиональной помощи (медикаменты и психотерапия), программ реабилитации и поддержки близких. Однако лучшая защита — профилактика: говорите с детьми о рисках, следите за их окружением и поведением. Помните: одна доза может разрушить судьбу.