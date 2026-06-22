Валерий Тарасов: наркотики наносят ущерб всему организму

Наркотики наносят ущерб всему организму: страдают мозг, сердце, печень, почки и репродуктивная система; изменяется личность и теряются жизненные ориентиры. Выздоровление возможно при сочетании личной мотивации, профессиональной помощи (медикаменты и психотерапия), программ реабилитации и поддержки близких. Однако лучшая защита — профилактика: говорите с детьми о рисках, следите за их окружением и поведением. Помните: одна доза может разрушить судьбу.