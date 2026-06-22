Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разрыв у средней низкой и высокой пенсии в мае составил свыше 23 тыс. рублей

Максимальный размер выплаты составил 42 264 рубля.

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Разница между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам РФ в мае текущего года составила более 23 тыс. рублей, выяснил ТАСС, изучив данные статистики.

Максимальный размер пенсионного обеспечения отмечен в Чукотском АО — 42 264 рубля, а минимальный зафиксирован в Республике Дагестан — 18 887 рублей, согласно данным Социального фонда России. Таким образом, разница составила 23 377 рублей.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсионного обеспечения в России в мае текущего года составил почти 25,4 тыс. рублей.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше