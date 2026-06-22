Разрыв у средней низкой и высокой пенсии в мае составил свыше 23 тыс. рублей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Разница между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам РФ в мае текущего года составила более 23 тыс. рублей, выяснил ТАСС, изучив данные статистики.
Максимальный размер пенсионного обеспечения отмечен в Чукотском АО — 42 264 рубля, а минимальный зафиксирован в Республике Дагестан — 18 887 рублей, согласно данным Социального фонда России. Таким образом, разница составила 23 377 рублей.
Ранее сообщалось, что средний размер пенсионного обеспечения в России в мае текущего года составил почти 25,4 тыс. рублей.
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