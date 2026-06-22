«Евреев в Эстонии больше нет»: Рассекречены леденящие душу отчёты нацистских карателей

Согласно этим данным, карательные акции проводили айнзатцгруппы — мобильные отряды полиции безопасности и СД, созданные ещё до вторжения в СССР. Каждая такая группа насчитывала от двух до четырёх команд численностью до 150 человек. Их задачей был геноцид мирного населения на захваченных территориях: евреев, цыган и других категорий, которых нацисты считали «расово неполноценными».
В отчёте особо подчёркивается активная роль местных националистических формирований в Прибалтике. Так, в Эстонии «организованная с приближением германской армии эстонская самозащита, хотя и начала немедленные аресты евреев, но стихийные погромы всё же не имели места». «Экзекуции над евреями, поскольку последние не были необходимы на работах, стали постепенно производиться силами полиции безопасности и СД. На сегодняшний день евреев в Эстонии больше нет», — сказано в документе.
«Местными силами по собственному побуждению было ликвидировано несколько тысяч евреев. Явилась необходимость посредством особых команд, при содействии отборных сил латвийской вспомогательной полиции (большей частью родственники угнанных или убитых латышей), провести в Латвии широкие операции по очищению. До октября 1941 года этими особыми командами было подвергнуто экзекуции ровно 30 000 евреев», — отмечается в отчёте.
В Литве ненависть к евреям привела к масштабным погромам. При вступлении немецких сил на территорию республики литовцы уничтожили около 3800 евреев в Каунасе и ещё порядка 1200 — в мелких населённых пунктах.
«В результате многих отдельных операций было ликвидировано в общем 136 421 человек. Надо заметить, что при этом многие евреи оскорбили действием литовских чиновников и вспомогательные силы, участвовавшие в проведении операции, выражая перед экзекуцией свои большевистские взгляды, провозглашая здравицу в честь Сталина и проклиная Германию», — подчёркивается в отчёте.
На территории Белоруссии каратели столкнулись с трудностями из-за больших расстояний и нехватки сил, однако к январю 1942 года там было расстреляно уже 41 тысяча евреев. В эту цифру не включены жертвы, уничтоженные ранее другими оперативными командами и германской армией, которая за тот же период казнила около 19 тысяч партизан и «преступников», преимущественно евреев.
Итоговая карта, приложенная к отчёту, фиксирует число уничтоженных советских граждан еврейской национальности на 31 января 1942 года: Эстония — 963, Латвия — 35 238, Литва — 136 421, Белоруссия — 41 828. Всего айнзатцгруппа «А» уничтожила 229 052 человека, из которых 3600 были убиты на территории Ленинградской области.
Впоследствии деятельность айнзатцгрупп стала предметом отдельного судебного процесса в Нюрнберге, проходившего с сентября 1947 по апрель 1948 года. Все обвиняемые были признаны виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях.
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