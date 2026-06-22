«Евреев в Эстонии больше нет»: Рассекречены леденящие душу отчёты нацистских карателей

В отчёте особо подчёркивается активная роль местных националистических формирований в Прибалтике. Так, в Эстонии «организованная с приближением германской армии эстонская самозащита, хотя и начала немедленные аресты евреев, но стихийные погромы всё же не имели места». «Экзекуции над евреями, поскольку последние не были необходимы на работах, стали постепенно производиться силами полиции безопасности и СД. На сегодняшний день евреев в Эстонии больше нет», — сказано в документе.