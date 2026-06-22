Погода в июле 2026: прогноз на второй месяц лета — жара, дожди или аномалии

Сегодня, когда у нас есть точные метеорологические станции и компьютерные модели прогнозирования, народные приметы уже не служат основным инструментом предсказания погоды. Однако они по‑прежнему интересны как часть культурного наследия: они показывают, как люди в прошлом взаимодействовали с природой и учились понимать её сигналы. К тому же некоторые из этих наблюдений до сих пор могут пригодиться в походных условиях или на даче как дополнительный ориентир, если под рукой нет прогноза синоптиков. В итоге народные приметы — это не столько точные прогнозы, сколько мудрые наблюдения, проверенные веками.