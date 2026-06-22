Герой-вратарь и удаление у бельгийцев: сборная Ирана борется за плей-офф ЧМ

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Ирана сыграла вничью с командой Бельгии со счетом 0:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу. Иранцы по-прежнему сохраняют шансы на выход в плей-офф турнира.
Встреча прошла в Инглвуде. Сборная Ирана вошла в историю еще до начала игры, команда выставила самый возрастной состав на матч в рамках чемпионатов мира. Средний возраст футболистов, вышедших в старте, составил 32 года и 181 день. Только три игрока команды оказались моложе 30 лет — это защитник Салех Хардани (27 лет и 177 дней), полузащитник Саид Эззатоллахи (29 лет и 263 дня) и нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби (27 лет и 183 дня). Прежний рекорд с 1998 года удерживала сборная Германии, тогда средний возраст футболистов, вышедших в старте на игру группового этапа ЧМ против иранцев (2:0), составил 31 год и 334 дня.
Мохеби ранее стал первым представителем Российской премьер-лиги (РПЛ), забившим мяч на нынешнем чемпионате мира. В прошлом туре иранцы сыграли вничью с командой Новой Зеландии (2:2), бельгийцы разошлись миром с египтянами (1:1). В этот раз Мохеби не отметился результативными действиями, проведя на поле 66 минут.
Иранцы могли выйти вперед в середине первого тайма. На 27-й минуте после розыгрыша штрафного удара нападающий греческого «Олимпиакоса» и сборной Ирана Мехди Тареми поразил ворота соперника. Однако после подсказки системы видеоассистента рефери (VAR) взятие было отменено.
На этом чемпионате мира нередко героями встреч становятся голкиперы. На этот раз отличную игру продемонстрировал вратарь команды Ирана Алиреза Бейранванд, совершивший 7 сейвов — столько же ударов отразил его коллега по амплуа Возинья в матче против испанцев (0:0). Самым запоминающимся сейвом Бейраванда стало спасение во втором тайме: защитник бельгийцев Максим Де Кёйпер пробил с близкого расстояния в створ ворот, но голкипер, уже лежавший на газоне, вытянул руку и не дал мячу залететь в сетку ворот. Бейраванда признали лучшим игроком матча.
На 66-й минуте встречи сборная Бельгии осталась в меньшинстве. Защитник команды Натан Нгой ошибся в передаче на вратаря Тибо Куртуа, из-за чего мяч оказался у соперника. Нгою пришлось нарушать правила, после чего он получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Воспользоваться численным преимуществом иранцам не удалось — 0:0.
Шанс войти в историю.
Сборная Ирана принимает участие в ЧМ в седьмой раз. Пока что иранцы ни разу не проходили групповой этап. В этом турнире впервые принимают участие 48 команд. В плей-офф выходят две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.
Сборная Ирана возглавила таблицу группы G, команда набрала 2 очка по итогам 2 матчей. Столько же баллов на счету бельгийцев. Встреча их соперников по квартету сборных Египта и Новой Зеландии пройдет в ночь на 22 июня по московскому времени.
В заключительном туре групповой стадии встретятся сборные Египта и Ирана, а также команды Бельгии и Новой Зеландии. Игры пройдут в ночь на 27 июня.