Герой-вратарь и удаление у бельгийцев: сборная Ирана борется за плей-офф ЧМ

Встреча прошла в Инглвуде. Сборная Ирана вошла в историю еще до начала игры, команда выставила самый возрастной состав на матч в рамках чемпионатов мира. Средний возраст футболистов, вышедших в старте, составил 32 года и 181 день. Только три игрока команды оказались моложе 30 лет — это защитник Салех Хардани (27 лет и 177 дней), полузащитник Саид Эззатоллахи (29 лет и 263 дня) и нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби (27 лет и 183 дня). Прежний рекорд с 1998 года удерживала сборная Германии, тогда средний возраст футболистов, вышедших в старте на игру группового этапа ЧМ против иранцев (2:0), составил 31 год и 334 дня.