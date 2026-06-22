Архивы ФСБ: нападение Германии на СССР было спланированным актом геноцида

Ненавистны Гиммлеру были и литовцы, а к латышам и эстонцам он относился с пренебрежением. Матвеев процитировал опубликованный в сборнике фрагмент допроса Еккельна на Рижском процессе о политике нацистов в Прибалтике: «Гиммлер говорил о других нациях, населяющих территорию “Остланда”, в особенности подчеркнул свою ненависть к литовцам, называя их низшей расой. О латышах он отзывался несколько мягче, но высказывал свое пренебрежение и к ним, заявляя, что из всего количества латышей, по его мнению, только 30% стоит считать за людей, которых можно использовать. Эстонцев Гиммлер также относил к низшей расе, особенно проживающих к востоку от Балтийского моря».