Архивы ФСБ: нападение Германии на СССР было спланированным актом геноцида

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Опубликованные в новом сборнике «Нацизм. Документальные свидетельства преступлений» рассекреченные документы из архивов ФСБ доказывают, что нападение Германии на СССР было заранее спланированным актом геноцида. Об этом сообщил ТАСС историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев со ссылкой на материалы сборника, электронная версия которого размещена на сайте ФСБ России в разделе «Органы безопасности в годы Великой Отечественной войны».
«Руководство нацистской Германии ставило перед собой цель — физическое истребление населения и колонизацию советских территорий. Это подтверждают материалы опубликованных протоколов допросов высших должностных лиц Третьего рейха — военачальников и руководителей карательных органов, а также планы, приказы и инструкции, в которых нацистское руководство открыто формулирует цели “Восточного похода”, — отметил Матвеев.
Гитлер: «Речь идет о борьбе на уничтожение».
Олег Матвеев напомнил, что за три месяца до нападения, 30 марта 1941 года, Адольф Гитлер выступил на секретном совещании перед 250 германскими генералами. В своем дневнике начальник Генерального штаба Франц Гальдер зафиксировал слова фюрера: «Речь идет о борьбе на уничтожение… Эта война будет резко отличаться от войны на Западе. На Востоке сама жестокость — благо для будущего».
«Эта установка стала основой для всех последующих приказов и директив, многие из которых впоследствии были признаны преступными Международным военным трибуналом в Нюрнберге», — напомнил Матвеев. При этом Гитлер требовал полного уничтожения советской государственности: «Насажденная Сталиным интеллигенция должна быть уничтожена. Руководящий аппарат русского государства должен быть сломан. В Великороссии необходимо применить жесточайший террор».
Гиммлер: «Русские — низшая раса».
В протоколе допроса обергруппенфюрера СС Фридриха Еккельна, бывшего руководителя СС и полиции рейхскомиссариата «Остланд», приводятся высказывания Гиммлера: «Белорусов Гиммлер называл низшей расой, а о русских говорил, что это якобы отсталая, некультурная, нисколько не способная руководить большим государством низшая раса».
Ненавистны Гиммлеру были и литовцы, а к латышам и эстонцам он относился с пренебрежением. Матвеев процитировал опубликованный в сборнике фрагмент допроса Еккельна на Рижском процессе о политике нацистов в Прибалтике: «Гиммлер говорил о других нациях, населяющих территорию “Остланда”, в особенности подчеркнул свою ненависть к литовцам, называя их низшей расой. О латышах он отзывался несколько мягче, но высказывал свое пренебрежение и к ним, заявляя, что из всего количества латышей, по его мнению, только 30% стоит считать за людей, которых можно использовать. Эстонцев Гиммлер также относил к низшей расе, особенно проживающих к востоку от Балтийского моря».
Очищение от славян.
В собственноручных показаниях генерал-фельдмаршала Фердинанда Шернера от 15 декабря 1945 года говорится, что еще в ноябре 1939 года, сразу после Польской кампании, Гиммлер заявил ему: «Договор с Россией есть лишь временное “тактическое мероприятие”. Он ни в коем случае не имеет в виду решительного отказа от борьбы против Советского Союза». А о готовившемся характере будущей войны рейхсфюрер СС заявил так: «Если мы при выполнении наших планов в России натолкнемся на упорное сопротивление народа и армии, то ничего не остановит нас перед очищением страны от славян».
Гиммлер лично инструктировал офицеров перед вторжением о том, как следует относиться к местному населению. «Гиммлер открыто заявил, что вскоре предстоит большая война на Востоке, целью которой является вытеснение славян из восточного пространства и колонизация славянских земель немцами. При этом он ориентировал на физическое истребление русских в случае оказания ими сопротивления во время вторжения немцев в пределы России», — сообщил Шернер.
«В этих словах третьего по статусу — после Гитлера и Геринга — высшего должностного лица германского рейха содержится прямое доказательство заранее спланированного геноцида против народов СССР», — подчеркнул Матвеев.
План голода.
В документах экономического штаба «Ост», изъятых у нацистского командования, зафиксированы планы сознательного уничтожения населения голодом. В протоколе совещания от 2 мая 1941 года говорилось: «Войну можно будет продолжать только в том случае, если все вооруженные силы Германии на третьем году войны будут снабжаться продовольствием за счет России. При этом, несомненно, погибнут от голода десятки миллионов человек, если мы вывезем из страны все необходимое для нас».
Директива экономического штаба «Ост» от 23 мая 1941 года конкретизировала, кто именно станет главной жертвой этого плана: «Ни на минуту нельзя забывать, что великороссы, все равно при царе или при большевиках, всегда остаются основным врагом не только Германии, но и Европы».
Колонизация.
О том, как нацисты собирались «экономически осваивать» оккупированную территории СССР, по словам Матвеева, заявлял рейхсмаршал Герман Геринг, непосредственно руководивший штабом по координации использования Третьим рейхом всех запасов сырья и крупных промышленных предприятий на территории между Вислой и Уралом. «На Востоке я намерен грабить, и грабить эффективно, — писал Геринг. — Все, что может быть пригодно для немцев на Востоке, должно быть молниеносно извлечено и доставлено в Германию».
Об аналогичных планах говорил Гиммлер, о чем свидетельствует опубликованный протокол допроса начальника полиции порядка генкомиссариата Киев рейхскомиссариата Украина группенфюрера СС и генерал-лейтенанта полиции Пауля Шеера. На совещании руководителей карательных органов в Житомире в июне 1942 года «Гиммлер говорил о планах фашистской Германии сделать второе т. н. великое переселение народов, то есть переселить часть немцев из собственно Германии на Украину и освоить ее в ближайшие годы, наша задача, то есть задача карательных органов, заключается в том, чтобы очистить территорию Украины для будущего переселения немцев, для этой цели мы должны вести массовое истребление советских граждан — украинцев».
Тот же Шеер показал, что Гиммлер требовал «оставшееся в живых украинское население насильно вывозить в Германию на каторжные работы, а свободную украинскую территорию заселить немцами».
«Эти слова лишний раз свидетельствуют о том, что идеологические и стратегические установки руководства Третьего рейха категорически исключали возможность признания самостоятельности Украины независимо от формы ее политического статуса, будь то немецкий протекторат или иной формат квази-автономии», — заявил Матвеев.
А рейхскомиссар Украины Эрих Кох открыто заявлял: «Я выжму из этой страны все до последнего. Мы должны осознавать, что самый мелкий немецкий работник расово и биологически в тысячу раз превосходит местное население».
Планы для прибалтов.
Руководитель СС и полиции рейхскомиссариата «Остланд» Фридрих Еккельн на допросе сообщил, что аналогичные планы были и для Прибалтики: «После окончательной победы Германии необходимо будет германизировать тех эстонцев и латышей, которые хорошо проявят себя на работе в пользу Германии. Всех остальных латышей и эстонцев надо будет выселить из Прибалтики в Германию, где использовать их на работе, а освободившееся пространство заполнится немцами».
«Эти слова вряд ли известны организаторам ежегодных шествий 16 марта в столице нынешней Латвии по случаю отмечаемого Дня памяти латышских легионеров СС, который интерпретируется местными властями как день памяти борцов за свободу Латвии под флагом нацистской Германии. О том, какая именно “свобода” была уготована латышам и другим прибалтам под властью германских нацистов, материалы сборника дают вполне четкое представление», — заявил Матвеев.