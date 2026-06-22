Объяснения будущего: сможет ли забытая река стать новым символом Владивостока

В прошлом материале проекта «Владивосток: образ будущего» ИА PrimaMedia разбиралось, каким может стать сердце города — площадь Борцов Революции и прилегающая к ней набережная бухты Золотой Рог. Мы изучили проекты прошлых лет, поговорили с архитекторами и экспертами и выяснили, почему спор о будущем главной площади Владивостока на самом деле идет не только об архитектуре, но и о том, каким город хочет видеть себя через десятилетия. Подробности — в материале «Подземный город, метро и выход к морю: какой может стать главная площадь Владивостока».