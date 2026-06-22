Объяснения будущего: сможет ли забытая река стать новым символом Владивостока

Во Владивостоке есть река, которую большинство горожан почти не замечает. Она течет между промзонами, гаражами и дорогами, периодически попадая в новости из-за подтоплений, мусора или откровенно зловонного запаха. При этом именно она остается самой полноводной рекой города. Конечно, речь о реке Объяснения. Давно прошли времена, когда её долина была местом лодочных прогулок. За десятилетия русло спрямили, берега застроили, а сама река превратилась в элемент городской инфраструктуры — важный, но почти невидимый для большинства жителей.
Между тем мировой опыт показывает, как именно такие реки нередко становятся отправной точкой для масштабных городских преобразований. Там, где еще недавно были бетонные каналы, промышленные пустыри и закрытые территории, сегодня появляются парки, прогулочные маршруты и новые природные пространства.
В рамках проекта «Владивосток: образ будущего» журналист ИА PrimaMedia вместе с экспертами попыталась заглянуть на несколько десятилетий вперед и представить, может ли Объяснения вновь стать частью городской жизни. Способна ли река превратиться из проблемной территории в общественное пространство, экологический коридор или даже один из ключевых элементов будущего Владивостока?
Сегодня река Объяснения снова оказалась в центре внимания — но уже не только из-за подтоплений, запаха или заброшенных участков. Сейчас здесь идут работы, которые могут стать первым шагом к тому, чтобы вернуть реку в городскую жизнь.
Объяснения впервые за 25 лет проходит масштабную расчистку. В ходе работ уже пройдено более 700 метров русла, со дна подняли 7719 кубометров смешанного грунта. Одновременно приводят в порядок и берега — убирают мусор, освобождают территорию от незаконных гаражей, работают с инженерными сетями.
Чтобы получить доступ к руслу, специалистам пришлось разбирать многолетний «слой» городской истории — только в районе реки признали незаконными около 150 гаражей, появившихся здесь ещё в конце 1990-х годов. Часть из них уже демонтирована.
Вдоль реки Объяснения во Владивостоке проложат велодорожку и набережную.
Параллельно стартуют расчистка Седанки и обустройство ливнёвок на Второй Речке и Луговой для защиты от подтоплений.
Но расчистка — это только первый этап. В перспективе вдоль Объяснения хотят создать новое городское пространство с прогулочными маршрутами и велосипедной дорожкой. Такую идею озвучил глава Владивостока Константин Шестаков во время осмотра работ вместе с губернатором Олегом Кожемяко. По словам мэра, после завершения основных этапов очистки территория вокруг реки может получить новое назначение и стать местом, куда жители будут приходить не по необходимости, а для отдыха.
Именно сейчас возникает вопрос о том, станет ли Объяснения просто очищенной рекой или у неё появится новая роль в городе будущего?
Павел Казанцев: «Устрицы, город-губка и новая роль реки Объяснения».
По словам профессора департамента архитектуры и дизайна ДВФУ Павла Казанцева, река Объяснения остается одним из самых необычных водных объектов Владивостока. После запуска ТЭЦ-2 её природный режим кардинально изменился — в русло начала поступать теплая морская вода, используемая для охлаждения турбин станции. В результате река фактически превратилась в уникальную пресно-соленую систему — она не замерзает зимой, а её характеристики заметно отличаются от большинства городских рек.
«Уникальность реки Объяснения в том, что она полностью протекает на территории города, и поэтому все вопросы её восстановления могут быть решены в рамках локальных градостроительных документов», — отмечает Казанцев.
По мнению эксперта, именно эта особенность позволяет смотреть на Объяснения не только как на объект, нуждающийся в очистке и защите от последствий урбанизации, но и как на потенциальный ресурс для развития города.
Теплая морская вода в теории может стать основой для новых функций территории. В рамках проведенных ранее исследований специалисты рассматривали возможность создания на отдельных участках реки объектов марикультуры (направление аквакультуры, связанное с выращиванием морских организмов, включая моллюсков, водоросли, рыбу
Более того, теплая вода может использоваться для развития городских ферм на прилегающих территориях.
Но прежде чем говорить о новых функциях и сценариях развития, необходимо ответить на более фундаментальный вопрос — сможет ли сама река выдержать те нагрузки, которые ожидают её в ближайшие десятилетия?
Сегодня главный вызов для Объяснения связан не только с состоянием воды, но и с тем, как трансформировался весь механизм работы реки. Её бассейн — территория, которая собирает и направляет дождевой сток — за последние десятилетия практически полностью изменился. Естественные поверхности, способные удерживать и впитывать осадки, уступили место застройке, дорогам, парковкам и другим непроницаемым покрытиям.
«По международной классификации увеличение поверхностного водотока в высокоплотной многоэтажной застройке по сравнению с лесными массивами может составлять до 5−8 раз. Если в лесу во время сильного дождя поверхностный сток составляет около 10%, то в плотной городской среде — до 85%», — объясняет Павел Казанцев.
Иными словами, сегодня проблема Объяснения заключается не только в том, сколько воды попадает в реку, но и в том, насколько быстро эта вода туда поступает. При сильных ливнях городской рельеф уже не работает как естественная система задержки — большая часть осадков почти сразу уходит в русло.
«Скорее всего, когда русло реки перестраивали в прямолинейный водосброс в 1960-х годах, в расчетах не учитывалась последующая утрата лесных массивов и активная застройка сопок в верховьях бассейна. Это может привести к новым подтоплениям приречной территории даже при расчистке русла», — считает Казанцев.
Поэтому в мировой практике всё больше городов отказываются от подхода, при котором дождевую воду стараются как можно быстрее собрать в трубы и вывести за пределы территории. Вместо этого развивается концепция «города-губки» — модели, в которой городская среда сама становится частью водного цикла — задерживает воду, временно накапливает её и постепенно возвращает в почву и природные системы.
Философию такого подхода Павел Казанцев формулирует просто — «задержать и впитать».
На практике это означает не одно отдельное решение, а целую систему — зеленые крыши и водосборные фасады, дождевые сады, пониженные газоны, которые во время сильных осадков могут временно принимать воду, а также восстановление природных элементов вдоль рек. В мировой практике для этого используются поймы, водно-зелёные коридоры и польдеры — искусственно созданные понижения рельефа, которые принимают избыток воды во время паводков и постепенно дренируют её в течение нескольких дней после сильных дождей.
По мнению Казанцева, подобные решения могут быть применимы и для долины Объяснения.
«Польдеры могут быть размещены на приречной территории в среднем течении реки Объяснения, что поможет снизить риск подтопления территории в её нижнем течении. Если учитывать возможность выноса части расположенных здесь промышленных и хозяйственных объектов, такие территории могут работать как своеобразные ловушки для избыточного стока во время сильных дождей», — говорит Павел Казанцев.
Особое внимание, по словам эксперта, должно быть уделено устью реки. В естественном состоянии болотистые и мелководные участки в месте впадения Объяснения в бухту Золотой Рог выполняли роль природного фильтра — задерживали часть загрязнений и помогали очищать воду перед её попаданием в акваторию.
Виталий Гречанюк: «Вернуть реку в поле зрения горожан».
Однако будущее реки Объяснения — это вопрос не только очистки воды и инженерных решений. Это еще и вопрос того, какое место эта территория сможет занять в жизни самого города и его жителей.
Еще недавно долина реки Объяснения воспринималась в первую очередь как проблемная зона — с промышленными объектами, закрытыми территориями и загрязнениями. Но постепенно ситуация меняется. По словам председателя ТОС «Патрокл — Сочинская» Виталия Гречанюка, одним из важных шагов стало сокращение канализационных сбросов после подключения очистных сооружений.
«Раньше в реку сливалась бытовая канализация. С тех пор как начали вводить и подключать очистные сооружения, ситуация становится лучше. А благодаря воде из ТЭЦ-2 это, по сути, самая полноводная река Владивостока», — отмечает эксперт.
По его словам, до полноценного восстановления реки пока ещё далеко. Но даже первые шаги — расчистка русла, работа с берегами, снижение загрязнения — могут изменить ситуацию: вернуть территории вокруг Объяснения не только экологическую функцию, но и место в повседневной жизни города.
Некоторые предпосылки для этого уже есть. На участке от Спортивной до моста возле бывшего рынка сохранился сквер — одно из немногих открытых общественных пространств в районе, где плотная застройка практически не оставляет жителям других вариантов для прогулок и отдыха.
Запрос на развитие территории появляется и среди горожан. В 2023 году жители Владивостока поддерживали инициативу по благоустройству сквера у дома № 8 на Борисенко и пространства вдоль трамвайных путей в сторону Школьной. Проект не стал победителем голосования, но сама история показала, что люди готовы по-новому смотреть на реку, которая долгие годы оставалась для них почти невидимой.
Дополнительный шанс для территории вокруг реки могут дать и изменения, которые уже происходят рядом с ней. Демонтаж гаражей в районе Школьной, обновление прилегающих кварталов и проект комплексного развития создают условия, при которых из разрозненных участков вдоль русла может появиться единое городское пространство.
По мнению Виталия Гречанюка, один из главных шагов — перестать воспринимать Объяснения как скрытую техническую зону и вернуть её в поле зрения горожан.
«Для этого нужно открыть реку обзору — демонтировать заборы, решить вопросы с инженерной инфраструктурой. Тогда вместо территории, которая сегодня часто воспринимается как пристанище маргиналов, можно получить прекрасное общественное пространство в густонаселённом районе», — считает Виталий Гречанюк.
От Роттердама до Шанхая: как весь мир возвращает реки и чему это может научить Владивосток.
Возвращение городских рек к жизни давно перестало быть экспериментом. За последние десятилетия во многих странах водоёмы, которые когда-то воспринимались только как инженерные объекты, промышленные зоны или даже помеха для развития города, получили новую жизнь. Они снова стали частью городской среды — местами для прогулок, природными коридорами и общественными пространствами.
По словам Павла Казанцева, универсального рецепта здесь не существует — каждая река требует своего сценария восстановления. Но мировой опыт показывает, что даже сильно измененные человеком водные системы могут постепенно возвращать утраченные функции и снова становиться частью жизни города.
При этом не всегда восстановление требует масштабных решений. Иногда речь идёт о точечных вмешательствах, которые позволяют вернуть природе хотя бы часть её природных возможностей. Так, в Роттердаме для городской водной артерии — спрямлённого бетонного канала с плотной застройкой по берегам — специалисты разработали так называемую «рыбную лестницу». Система небольших водных ступеней повторяет естественные донные ландшафты и создает условия для возвращения растений и животных, характерных для местной экосистемы.
«Размеры водных ступеней воссоздают привычные для обитающих в реке рыб донные ландшафты. Структура дополнена ячейками для растений, встречающихся в экосистеме реки Ротте, таких как жёлтая кувшинка и камыш», — рассказывает Казанцев.
По словам эксперта, ценность подобных решений заключается именно в их реалистичности — далеко не всегда возможно полностью убрать существующую инфраструктуру или вернуть реку к первоначальному состоянию, но даже небольшие изменения могут запустить процесс восстановления.
Еще один, более масштабный пример — восстановление реки Чхонгечхон в Сеуле. Почти полвека она была скрыта под бетонным покрытием — вместо открытого русла через центр города проходила многополосная автомобильная магистраль. В середине XX века реку воспринимали как препятствие для развития города, а её бетонирование считалось символом модернизации.
Со временем стало понятно, что такое решение создало новые проблемы — район оказался перегружен транспортом, страдал от шума и загрязнения воздуха, а в центре города стало не хватать природных и общественных пространств.
В начале 2000-х власти Сеула решили вернуть реку жителям. Автомагистраль демонтировали, русло восстановили, а вдоль воды создали пешеходную и природную зону длиной около шести километров.
Проект стал не только экологическим преобразованием, но и изменением самого принципа организации города. Реку перестали рассматривать как препятствие для транспорта и начали использовать как элемент городской инфраструктуры. После реконструкции территория получила новые общественные функции — прогулочные маршруты, культурные площадки и зоны отдыха.
Для Владивостока также интересен опыт городов, которые сталкиваются с похожими вызовами — плотной застройкой, рисками подтоплений и необходимостью адаптации к изменению климата. Среди них Казанцев выделяет Гонконг, Шэньчжэнь и Шанхай, где водно-зелёная инфраструктура стала одним из инструментов работы с городской водой.
Один из показательных примеров — парк Хутань на берегу реки Хуанпу в Шанхае, где бывшая промышленная территория была переосмыслена не через полное удаление прошлого, а через добавление новых природных функций.
В основе проекта лежит искусственно созданная водно-болотная система — специальные террасы и посадки растений помогают очищать воду, задерживать загрязнения и одновременно формируют новую прибрежную среду. Бывшая промзона перестала быть барьером между городом и рекой — территория стала доступной для прогулок, отдыха и экологического образования.
Вместо того чтобы максимально быстро отводить воду через трубы и бетонные каналы, такие проекты предлагают задерживать её внутри городской среды — с помощью парков-накопителей, пойм, водно-болотных территорий и других природных элементов. В результате изменённые русла и промышленные территории могут одновременно снижать риск подтоплений, поддерживать биоразнообразие и создавать новые общественные пространства.
Именно такой подход, считает Казанцев, может быть важен и для будущего Объяснения. Речь идёт не только о расчистке русла или локальном благоустройстве, а о постепенном превращении реки в экологический и общественный каркас города.
«По возможности эту территорию нужно возвращать природе, начиная с локальных участков, одновременно развивая здесь системы рекреационных и общественных пространств», — считает эксперт.
Разумеется, Владивосток не Сеул и не Шанхай. Однако все эти проекты объединяет одна идея — река перестает восприниматься как технический объект и становится частью городской среды. Именно такой поворот взгляда эксперты считают главным условием для будущего Объяснения.
Как менялась река вместе с городом.
Сегодня река Объяснения чаще всего воспринимается как часть промышленного пейзажа Владивостока — русло среди дорог, гаражей и закрытых территорий. Но большую часть своей истории она была совсем другой — открытой, живой и тесно связанной с городской жизнью.
Река протяженностью около 6,2 километра берёт начало на склонах Центрального хребта полуострова Муравьёва-Амурского и впадает в бухту Золотой Рог. Это единственная крупная река Владивостока, которая полностью проходит внутри городской территории.
В конце XIX — начале XX века берега Объяснения были одним из популярных мест отдыха горожан. Сюда добирались на трамвае до Луговой, а дальше шли пешком или ехали на извозчиках. На берегах были сады, в реке водилась рыба, по воде плавали лодки и катамараны. В 1902 году здесь появился ипподром, который позже сменился стадионом Тихоокеанского флота.
Но вместе с ростом Владивостока менялась и сама река. Во второй половине XX века долина Объяснения стала одним из центров промышленного развития города. Почти вдоль всего русла реки была разбита промзона. На ее берегах выросли производственные цеха, хозяйственные и административные помещения разных заводов, самым крупным из которых стали завод железобетонных изделий, тракторный завод и завод строительных материалов.
Самые серьезные изменения произошли после запуска Владивостокской ТЭЦ-2 в 1970 году. Для охлаждения оборудования станция начала забирать морскую воду из Уссурийского залива, а затем сбрасывать её в русло Объяснения. Одновременно естественное русло спрямили, часть участков заключили в бетон, а природный ход реки изменился.
Фактически Объяснения стала уникальным городским водным объектом — по ней круглый год течет теплая морская вода, поэтому река и бухта Золотой Рог не замерзают даже зимой. Но вместе с этим она потеряла часть своих природных особенностей — изменилась флора и фауна, а сама река все сильнее оказалась изолирована от города.
Сегодня в её воде можно встретить виды, характерные для морской среды: актинии, прибрежных крабов и двустворчатых моллюсков. Однако экологическое состояние реки долгое время оставалось сложным: к промышленной нагрузке добавлялись канализационные сбросы и поверхностный сток с городской территории.
Именно поэтому разговоры о будущем Объяснения сегодня — это не только вопрос очистки или благоустройства. Это попытка заново определить место реки в городе: вернуть ей утраченную связь с жителями, но уже с учётом современной инфраструктуры, климатических рисков и новых представлений о том, какой может быть городская природа XXI века.
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