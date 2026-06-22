Минобороны представило уникальные документы о подвиге народного ополчения во времена Великой Отечественной войны

«Прежде чем дивизии были преобразованы или расформированы, им предстояло выдержать нечеловеческое напряжение первых месяцев войны. Именно в эти месяцы дивизии народного ополчения Ленинграда с честью выдержали все испытания и доблестно сражались при обороне Лужского рубежа, во время сражения у Пулковских высот и в ходе боев на подступах к Ленинграду», — напомнили в Минобороны.