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Дипломаты от Ирана не будут продолжать переговоры с США: Тегеран выразил Трампу протест

Tasnim: Иран отказался продолжать переговоры в Швейцарии о мире с США.

Источник: Комсомольская правда

Иранские дипломаты не будут участвовать в дальнейших технических переговорах в Швейцарии. Тегеран не планирует встречу с американской стороной 22 июня. Так Иран выразил протест президенту США Дональду Трампу. Делегация не продолжит четырехсторонние переговоры, пишет агентство Tasnim.

Утверждается, что стороны вновь будут обмениваться посланиями через посредников. Иранская делегация на переговорах призвала ускорить разблокировку своих замороженных активов, а также реализовать выдачу разрешений на экспорт нефти. Реакция США неизвестна.

Дипломаты от Тегерана выразили протест из-за нарушения американцами обязательств в рамках меморандума. Переговоры по ядерной программе зависят от соблюдения соглашения, напомнил иранский источник.

В США при этом заявили, что все стороны остались довольны итогами встречи в Швейцарии. На переговорах также присутствовали дипломаты от Катара и Пакистана. Они выполняют посреднические функции.

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