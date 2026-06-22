Дипломаты от Ирана не будут продолжать переговоры с США: Тегеран выразил Трампу протест

Утверждается, что стороны вновь будут обмениваться посланиями через посредников. Иранская делегация на переговорах призвала ускорить разблокировку своих замороженных активов, а также реализовать выдачу разрешений на экспорт нефти. Реакция США неизвестна.
Дипломаты от Тегерана выразили протест из-за нарушения американцами обязательств в рамках меморандума. Переговоры по ядерной программе зависят от соблюдения соглашения, напомнил иранский источник.
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