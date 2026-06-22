Стоит ли пускать кошек в подвалы многоквартирных домов

«Как минимум кошки защищают имущество жильцов и коммуникации от крыс, которые неизбежно заводятся либо в мусоропроводах, либо в мусорках на придомовой территории, — пояснила эксперт. — При этом для самих кошек проживание в подвале часто лучше проживания в приюте. Приютов у нас сегодня не хватает, они все переполнены, а люди возрастных животных брать домой, как правило, не хотят. Ну и, наконец, дети или взрослые, которые по каким-то причинам не могут завести домашнее животное, могут хотя бы так с ними дистанционно пообщаться».