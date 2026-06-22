Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие операции самозанятых интересуют ФНС, рассказал финансист

Федеральная налоговая служба применяет к самозанятым риск-ориентированный подход: проверяют не все операции, а только те, что попадают под определённые критерии, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Об этом рассказала Оксана Каверина, генеральный директор аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия». По её словам, внимание налоговиков привлекают регулярные поступления без оформления чеков, заметное расхождение между реальным оборотом по счёту и задекларированным доходом в приложении «Мой налог», а также платежи от компаний и ИП, не отражённые в системе самозанятых.

Кроме того, подозрение могут вызвать однотипные назначения платежей, совпадающие суммы, переводы через посредников — родственников или знакомых, уточняет специалист в беседе с РИА Новости. Не останется без внимания и нетипичная активность по счёту: например, только зачисления без трат или быстрое обналичивание средств.

Самозанятые платят налог на профессиональный доход. Этот режим доступен тем, кто занимается предпринимательством без наёмных работников и трудовых договоров. Годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей.

Эксперимент действует до конца 2028 года, и условия режима останутся неизменными до этого срока. Власти при этом борются со злоупотреблениями — попытками подменить трудовые отношения договорами с самозанятыми или использовать льготный режим при доходах, существенно превышающих лимит.

По данным ФНС, за прошлый год число самозанятых выросло на 26,8%, превысив 15 миллионов человек.