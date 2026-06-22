Какие операции самозанятых интересуют ФНС, рассказал финансист

Об этом рассказала Оксана Каверина, генеральный директор аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия». По её словам, внимание налоговиков привлекают регулярные поступления без оформления чеков, заметное расхождение между реальным оборотом по счёту и задекларированным доходом в приложении «Мой налог», а также платежи от компаний и ИП, не отражённые в системе самозанятых.