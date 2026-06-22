Какие операции самозанятых интересуют ФНС, рассказал финансист

Об этом рассказала Оксана Каверина, генеральный директор аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия». По её словам, внимание налоговиков привлекают регулярные поступления без оформления чеков, заметное расхождение между реальным оборотом по счёту и задекларированным доходом в приложении «Мой налог», а также платежи от компаний и ИП, не отражённые в системе самозанятых.
Кроме того, подозрение могут вызвать однотипные назначения платежей, совпадающие суммы, переводы через посредников — родственников или знакомых, уточняет специалист в беседе с РИА Новости. Не останется без внимания и нетипичная активность по счёту: например, только зачисления без трат или быстрое обналичивание средств.
Самозанятые платят налог на профессиональный доход. Этот режим доступен тем, кто занимается предпринимательством без наёмных работников и трудовых договоров. Годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей.
Эксперимент действует до конца 2028 года, и условия режима останутся неизменными до этого срока. Власти при этом борются со злоупотреблениями — попытками подменить трудовые отношения договорами с самозанятыми или использовать льготный режим при доходах, существенно превышающих лимит.
По данным ФНС, за прошлый год число самозанятых выросло на 26,8%, превысив 15 миллионов человек.