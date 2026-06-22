Матч Франции и Ирака на ЧМ-2026 может сорваться из-за грозы

По данным издания, американские синоптики ожидают в районе проведения встречи жару до 33 градусов, дожди и возможные грозы. В связи с этим существует вероятность применения специального протокола, действующего на спортивных аренах США. Правила предусматривают остановку игры, если грозовой фронт приблизится к стадиону. В таком случае матч возобновляется лишь после того, как угроза минует.