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Зеленский выступил с угрозой в адрес Навроцкого

Зеленский выступил с угрозой в адрес президента Польши Кароля Навроцкого, который принял решение о лишении его ордена Белого Орла.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский выступил с угрозой в адрес президента Польши Кароля Навроцкого, сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что после того, как он принял решение о лишении ордена Белого Орла, это говорит о том, что он продолжает политическую борьбу в принципе внутри своей страны за счёт поднятия настроения, ненависти к украинцам. Плохая история. Считаю, что оно закончится для него плохо», — цитирует агентство его высказывание.

По словам Зеленского, Навроцкий якобы решает «собственные электоральные вопросы», не учитывая отношения Польши и Украины.

Напомним, в пятницу Навроцкий принял решение о лишении Зеленского ордена Белого Орла. Это связано с тем, что Зеленский назвал подразделение Вооружённых сил Украины в честь нацистов.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Польша наконец-то увидела сторонников нацизма на Украине.

По словам сенатора Алексея Пушкова, Киев громко заявил о героизации нацистов, сотрудничавших с Гитлером.

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