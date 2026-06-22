Зеленский выступил с угрозой в адрес Навроцкого

«Я считаю, что после того, как он принял решение о лишении ордена Белого Орла, это говорит о том, что он продолжает политическую борьбу в принципе внутри своей страны за счёт поднятия настроения, ненависти к украинцам. Плохая история. Считаю, что оно закончится для него плохо», — цитирует агентство его высказывание.