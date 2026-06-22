Зеленский выступил с угрозой в адрес президента Польши Кароля Навроцкого, сообщает РИА Новости.
«Я считаю, что после того, как он принял решение о лишении ордена Белого Орла, это говорит о том, что он продолжает политическую борьбу в принципе внутри своей страны за счёт поднятия настроения, ненависти к украинцам. Плохая история. Считаю, что оно закончится для него плохо», — цитирует агентство его высказывание.
По словам Зеленского, Навроцкий якобы решает «собственные электоральные вопросы», не учитывая отношения Польши и Украины.
Напомним, в пятницу Навроцкий принял решение о лишении Зеленского ордена Белого Орла. Это связано с тем, что Зеленский назвал подразделение Вооружённых сил Украины в честь нацистов.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Польша наконец-то увидела сторонников нацизма на Украине.
По словам сенатора Алексея Пушкова, Киев громко заявил о героизации нацистов, сотрудничавших с Гитлером.