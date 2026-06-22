В каких регионах России зарабатывают больше всех: оглашены данные за 2025 год

Аналитики отметили сильную разницу между субъектами. По их данным, медианные среднедушевые доходы в богатых и бедных регионах отличаются почти в шесть раз. Последнее место в рейтинге заняла Ингушетия. Там соотношение медианных доходов и стоимости фиксированного набора составило 1,13.