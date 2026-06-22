Власти передумали: иностранные нейросети в России не запретят

Российские власти отказались от идеи вводить запрет на использование зарубежных нейросетей. Как следует из финальной версии законопроекта об искусственном интеллекте, с которой ознакомились «Известия», правительство не будет принудительно внедрять отечественные большие языковые модели во все информационные системы страны.
При этом для уже работающих иностранных ИИ-решений в чувствительных сферах предусмотрен переходный период до 2032 года — при условии, что все данные хранятся и обрабатываются на территории России. Сферы применения суверенного ИИ будет определять правительство: речь идет преимущественно о госуправлении, критической инфраструктуре и государственных информационных системах. В частном секторе и других областях внедрение отечественных разработок будут стимулировать мерами поддержки, а не запретами.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко подчеркнул, что законопроект не предусматривает обязательного использования российских ИИ-моделей в частном секторе — бизнес сохраняет право самостоятельно выбирать технологические решения. Он также отметил, что «запретительных положений в законопроекте нет», а его цель — простимулировать разработку и спрос на отечественные решения.
Доработанный документ стал более либеральным по сравнению с предыдущими версиями. Из него исчезли положения, позволяющие государству запрещать использование в РФ тех или иных зарубежных нейросетей, а также требование об обязательной маркировке ИИ-контента — разработчики должны лишь обеспечить возможность такой маркировки. Кроме того, законопроект теперь затрагивает только большие фундаментальные модели, не регулируя малые решения и ИИ в сфере машинного зрения.
По данным «Известий», одной из причин смягчения позиции стало опасение, что одномоментный перевод всех систем на отечественные разработки создаст помехи развитию ИИ в стране, поскольку многие российские сервисы построены на открытых зарубежных моделях. 22 июня документ рассмотрит комиссия по законопроектной деятельности правительства, затем его планируется внести в Госдуму.
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