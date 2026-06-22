Власти передумали: иностранные нейросети в России не запретят

При этом для уже работающих иностранных ИИ-решений в чувствительных сферах предусмотрен переходный период до 2032 года — при условии, что все данные хранятся и обрабатываются на территории России. Сферы применения суверенного ИИ будет определять правительство: речь идет преимущественно о госуправлении, критической инфраструктуре и государственных информационных системах. В частном секторе и других областях внедрение отечественных разработок будут стимулировать мерами поддержки, а не запретами.