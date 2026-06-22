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Власти передумали: иностранные нейросети в России не запретят

Российские власти отказались от идеи вводить запрет на использование зарубежных нейросетей.

Российские власти отказались от идеи вводить запрет на использование зарубежных нейросетей. Как следует из финальной версии законопроекта об искусственном интеллекте, с которой ознакомились «Известия», правительство не будет принудительно внедрять отечественные большие языковые модели во все информационные системы страны.

При этом для уже работающих иностранных ИИ-решений в чувствительных сферах предусмотрен переходный период до 2032 года — при условии, что все данные хранятся и обрабатываются на территории России. Сферы применения суверенного ИИ будет определять правительство: речь идет преимущественно о госуправлении, критической инфраструктуре и государственных информационных системах. В частном секторе и других областях внедрение отечественных разработок будут стимулировать мерами поддержки, а не запретами.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко подчеркнул, что законопроект не предусматривает обязательного использования российских ИИ-моделей в частном секторе — бизнес сохраняет право самостоятельно выбирать технологические решения. Он также отметил, что «запретительных положений в законопроекте нет», а его цель — простимулировать разработку и спрос на отечественные решения.

Доработанный документ стал более либеральным по сравнению с предыдущими версиями. Из него исчезли положения, позволяющие государству запрещать использование в РФ тех или иных зарубежных нейросетей, а также требование об обязательной маркировке ИИ-контента — разработчики должны лишь обеспечить возможность такой маркировки. Кроме того, законопроект теперь затрагивает только большие фундаментальные модели, не регулируя малые решения и ИИ в сфере машинного зрения.

По данным «Известий», одной из причин смягчения позиции стало опасение, что одномоментный перевод всех систем на отечественные разработки создаст помехи развитию ИИ в стране, поскольку многие российские сервисы построены на открытых зарубежных моделях. 22 июня документ рассмотрит комиссия по законопроектной деятельности правительства, затем его планируется внести в Госдуму.

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