Пропавший в Таиланде рэпер Кисло-Сладкий нашёлся в больнице: что известно о его состоянии

Исполнитель перестал выходить на связь несколько дней назад. В последний раз 27-летнего артиста видели в Паттайе, он должен был вылететь на Пхукет, где у него были запланированы съёмки клипов. Накануне исчезновения очевидцы заметили рэпера на пляже в неадекватном состоянии.