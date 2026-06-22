Активность соискателей на рынке труда снизилась в Приморье

За прошедший месяц в крае зарегистрировали 67,4 тысячи активных резюме. Спад интереса к смене компании затронул абсолютно все анализируемые сферы. Сильнее всего расхотели искать работу сотрудники спортивных клубов и салонов красоты (минус 17%). Заметно снизилась активность в сфере страхования (минус 14%), автомобильном бизнесе и среди рабочего персонала (по минус 12%). При этом самыми востребованными для трудоустройства у приморцев по-прежнему остаются продажи, логистика, домашний персонал и строительство.