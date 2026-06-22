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В Союзе торговых центров назвали способы защиты от беспилотников

Президент Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН заявил, что полностью защитить ТЦ от атак беспилотников невозможно, однако реально обезопасить ключевые элементы инфраструктуры — газовые котельные и электроузлы.

Президент Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН заявил, что полностью защитить ТЦ от атак беспилотников невозможно, однако реально обезопасить ключевые элементы инфраструктуры — газовые котельные и электроузлы. По словам эксперта, управляющие компаний сейчас обсуждают установку противодроновых сетей на крышах, а также размещение средств пожаротушения, включая огнетушители и песок, для минимизации последствий возможных ударов.

Шакиров пояснил, что речь идет о пассивных мерах защиты, которые не предотвратят прямую атаку, но помогут сохранить наиболее ценные объекты и защититься от осколков. Эксперт подчеркнул, что установка защитного оборудования обойдется владельцам ТЦ дешевле, чем ликвидация последствий атак БПЛА, что делает такие меры экономически оправданными.

Ранее в Госдуме уже обсуждали необходимость оснащения торговых центров системами защиты от дронов, однако окончательного решения на федеральном уровне принято не было. В ряде регионов, граничащих с зоной боевых действий, владельцы ТЦ начали самостоятельно устанавливать защитные конструкции еще в прошлом году. По данным Союза торговых центров, пилотные проекты по установке противодроновых сеток уже реализованы в нескольких объектах в Белгородской и Курской областях.

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