Был правой рукой Че Гевары: Умер один из последних героев Кубинской революции Вальдес Менендес

Глава государства выразил соболезнования родным, подчеркнув, что глубоко уважал покойного. К траурным заявлениям присоединилось российское посольство в Гаване, адресовав слова поддержки гражданам и руководству острова.
Вальдес Менендес принадлежал к плеяде последних героев Кубинской революции. Он стоял у истоков Движения 26 июля и принимал участие в знаковых операциях 1950-х годов.
В 1953 году революционер штурмовал казармы Монкада, а в 1956-м находился на борту яхты «Гранма». Именно та экспедиция дала старт вооруженной борьбе с режимом Фульхенсио Батисты.
В годы партизанской войны соратник Фиделя Кастро был заместителем легендарного команданте Эрнесто Че Гевары. Этот факт навсегда вписал его имя в историю латиноамериканского континента.
До последних дней политик занимал пост заместителя председателя правительства, оставаясь на государственной службе.
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