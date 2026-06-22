В музее современной истории назвали самую тяжелую картину о войне

«Пронзительная по своей истории работа Ивана Радимова “Расстрел детей под Керчью”, которая была написана и поступила в наш музей в 1942 году… Эта история зафиксирована и в рассекреченном “Акте комиссии о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов в городе Керчи Крымской АССР” от 24 августа 1944 года», оригинал документа хранится в Государственном архиве РФ", — поделилась она.