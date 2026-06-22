В музее современной истории назвали самую тяжелую картину о войне

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Генеральный директор музея современной истории Ирина Великанова рассказала РИА Новости в День памяти и скорби о самой пронзительной работе из цикла о войне.
«Пронзительная по своей истории работа Ивана Радимова “Расстрел детей под Керчью”, которая была написана и поступила в наш музей в 1942 году… Эта история зафиксирована и в рассекреченном “Акте комиссии о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов в городе Керчи Крымской АССР” от 24 августа 1944 года», оригинал документа хранится в Государственном архиве РФ", — поделилась она.
Она процитировала документ, согласно которому, «свои чудовищные зверства в городе немцы начали отравлением 245 детей школьного возраста».
«Согласно приказу немецкого коменданта, все школьники обязаны были явиться в школы в указанный срок, явившихся с учебниками 245 детей отправили за город, в заводскую школу, якобы на прогулку: там озябшим и проголодавшимся детям предложили горячий кофе с пирожками, отравленный ядом», — добавила она.
По словам Великановой, судя по документу, отравленного кофе хватило не всем детям, и тогда немецкий фельдшер начал вызывать их в «амбулаторию», где «смазывал им губы сильнодействующим ядом, через несколько минут все дети были мертвы».
«Школьников старших классов фашисты тоже не пощадили. Их вывезли грузовиками и расстреляли из пулеметов в шести километрах от города. Туда же впоследствии были вывезены тела отравленных детей», — поведала гендиректор музея современной истории.
Ряд экспертов полагает, что по силе художественного воздействия картина Радимова перекликается с работами об ужасах немецкой оккупации советского художника Меера Аксельрода. Первая выставка его работ в России прошла в музее современной истории и была представлена Фондом Александра Печерского, занимающимся увековечиванием памяти героев сопротивления.
Высказываясь в целом о картинах, Великанова подчеркнула, что это «артефакты, создававшиеся под вражеским огнем, в кольце блокады, в лагерях смерти, — документ, способный донести до новых поколений память о страшной трагедии и героическом подвиге народа, спасшего Родину и победившего в священной войне с нацизмом».