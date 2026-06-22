В Петербурге прошла акция «Свеча памяти»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Молодежная акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби и 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла на Дворцовой площади в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
В этом году акция посвящена единству народов в борьбе с фашизмом в годы блокады Ленинграда. Волонтеры Победы и жители города создали на Дворцовой площади огненную картину, посвященную подвигу блокадного города.
«Наш город выстоял, наш город являлся символом мужества, символом духа советского народа. Мы будем всегда помнить об этих героических страницах, передавать это будущим поколениям и каждый год в этот день собираться на Дворцовой площади», — сказал председатель Законодательного собрания депутатов Александр Бельский.
Главным образом композиции из свечей стала легендарная «полуторка» ГАЗ-АА — автомобиль Дороги жизни, который доставлял в осажденный город продовольствие и медикаменты, эвакуировал жителей и обеспечивал связь Ленинграда с Большой землей. Дополнило картину разорванное кольцо блокады — символ освобождения города, мужества его защитников и торжества жизни над смертью.
«Наш священный долг каждый год вспоминать эти события, вспоминать эту дату, помнить ее и бережно передавать знания нашим будущим поколениям», — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
Для создания картины было использовано 120 тысяч свечей, а огонь для зажжения композиции доставили с Пискаревского мемориального кладбища в специальной капсуле.