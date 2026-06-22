В Петербурге прошла акция «Свеча памяти»

«Наш город выстоял, наш город являлся символом мужества, символом духа советского народа. Мы будем всегда помнить об этих героических страницах, передавать это будущим поколениям и каждый год в этот день собираться на Дворцовой площади», — сказал председатель Законодательного собрания депутатов Александр Бельский.