Социолог назвала память о войне основой современной русской идентичности

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Память о Великой Отечественной войне — основа современной российской идентичности, рассказала РИА Новости в День памяти и скорби старший научный сотрудник Социологического института РАН — Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Мария Мацкевич.
В понедельник исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В России 22 июня — День памяти и скорби.
«Память о войне в целом — основа современной российской идентичности. Подавляющее большинство граждан России по-прежнему помнят 22 июня», — рассказала она.
По словам социолога, в российской истории не так много событий, которые так хорошо знают, хотя чем моложе человек, тем менее его знания точны.
«Двадцать второе июня — не просто историческая дата, это момент, когда привычная жизнь, мирная повседневность были разрушены вторжением жестокой и злой силы, 22 июня — символ того, как хрупок и уязвим наш мир, и память об этой страшной дате возвращает человеческое измерение войны», — добавила она.
Мацкевич подчеркнула, что для поддержания памяти чрезвычайно важны ритуалы — не только радости, но и скорби.
«Они необходимы, чтобы в исторической памяти война не превратилась только в главы учебника истории, а оставалась тем, чем она была — горем, которое коснулось всех», — заключила ученый.