Социолог назвала память о войне основой современной русской идентичности

«Двадцать второе июня — не просто историческая дата, это момент, когда привычная жизнь, мирная повседневность были разрушены вторжением жестокой и злой силы, 22 июня — символ того, как хрупок и уязвим наш мир, и память об этой страшной дате возвращает человеческое измерение войны», — добавила она.