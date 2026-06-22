Концерт к 85-й годовщине начала ВОВ прошел во Ржеве

Он отметил, что по последним оценкам в боях на Ржевско-Вяземском выступе погибло более 1,3 миллиона советских солдат, а в самом Ржеве из 50-тысячного населения к концу оккупации осталось не более 300 человек. В ходе исторических экспедиций за семь лет специалисты Российского военно-исторического общества подняли останки почти 3 тысяч бойцов, но из них было установлено только 153 имени.