МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Международная акция «Огненные картины войны» прошла в Москве у музея Победы на Поклонной горе, из 10 тысяч свечей представители партии «Единая Россия» и волонтеры создали масштабную огненную инсталляцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата Госдумы, председателя Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» и Центрального совета сторонников партии Ольги Занко.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны — началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
«У Музея Победы на Поклонной горе в ночь с 21 на 22 июня прошла Международная акция “Огненные картины войны”. Из 10 тысяч свечей была создана масштабная огненная инсталляция», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сюжет инсталляции посвящен 85-летию начала Битвы за Москву — первому крупному поражению вермахта, положившему начало контрнаступлению советских войск. Подчеркивается, что первые свечи зажглись от частиц Вечного огня, которые привезены в столицу страны из городов-героев волонтерами Победы.
«В центре картины изображен маршал Георгий Константинович Жуков, который возглавил оборону Москвы, создал Можайскую линию обороны, инициировал привлечение резервов и спланировал декабрьское контрнаступление, отбросившее врага на 100−250 километров от столицы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также рассказали, что в 85-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны «Волонтеры Победы» и «Единая Россия» в регионах России и за рубежом проведут серию памятных и просветительских мероприятий, главным посылом которых являются единство народа, верность подвигу предков и недопустимость переписывания истории, а всего будет создано более 300 огненных картин по всему миру.