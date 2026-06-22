Эксперт Арамилев: конфликтные ситуации с хищниками возникают по вине человека

«Наша следующая большая цель — это разработать меры решения конфликтных ситуаций для достижения гармонии между животными и человеком. Всем известна история с беспризорными животными — с собаками и кошками. Все понимают, что вина в том, что собака оказалась на улице, стала агрессивной, не лежит на собаке. Вина на том человеке, который, собственно, это допустил», — сказал Арамилев.