Эксперт Арамилев: конфликтные ситуации с хищниками возникают по вине человека

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Конфликтные ситуации между человеком и крупными хищниками, в том числе амурскими тиграми и медведями, возникают из-за действий людей — от причинения животным травм до создания условий, привлекающих их к населенным пунктам. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор АНО Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
«Наша следующая большая цель — это разработать меры решения конфликтных ситуаций для достижения гармонии между животными и человеком. Всем известна история с беспризорными животными — с собаками и кошками. Все понимают, что вина в том, что собака оказалась на улице, стала агрессивной, не лежит на собаке. Вина на том человеке, который, собственно, это допустил», — сказал Арамилев.
По его словам, такой же принцип применим и к конфликтам с дикими животными. «Любая конфликтная ситуация с медведем, с тигром, с леопардом — это вина кого-то из людей. Тех, кто ранил животное, травмировал, либо тех, кто организовал несанкционированную свалку пищевых отходов и привлек, к примеру, медведя в населенный пункт», — отметил собеседник агентства.
Арамилев считает, что в России необходимо выстроить систему, которая позволит оперативно разрешать подобные ситуации, обеспечивая безопасность людей и одновременно сохраняя животных.
«В России должна быть такая система, которая позволяла бы любую ситуацию разрешать быстро и таким образом, чтобы не вредить самому животному и, соответственно, чтобы человек себя тоже чувствовал в безопасности», — подчеркнул он.