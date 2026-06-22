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Эксперт Арамилев: конфликтные ситуации с хищниками возникают по вине человека

Как пояснил гендиректор АНО Центр «Амурский тигр», именно люди ранят или травмируют животных, а также привлекают их в населенные пункты, организовывая несанкционированные свалки.

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Конфликтные ситуации между человеком и крупными хищниками, в том числе амурскими тиграми и медведями, возникают из-за действий людей — от причинения животным травм до создания условий, привлекающих их к населенным пунктам. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор АНО Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

«Наша следующая большая цель — это разработать меры решения конфликтных ситуаций для достижения гармонии между животными и человеком. Всем известна история с беспризорными животными — с собаками и кошками. Все понимают, что вина в том, что собака оказалась на улице, стала агрессивной, не лежит на собаке. Вина на том человеке, который, собственно, это допустил», — сказал Арамилев.

По его словам, такой же принцип применим и к конфликтам с дикими животными. «Любая конфликтная ситуация с медведем, с тигром, с леопардом — это вина кого-то из людей. Тех, кто ранил животное, травмировал, либо тех, кто организовал несанкционированную свалку пищевых отходов и привлек, к примеру, медведя в населенный пункт», — отметил собеседник агентства.

Арамилев считает, что в России необходимо выстроить систему, которая позволит оперативно разрешать подобные ситуации, обеспечивая безопасность людей и одновременно сохраняя животных.

«В России должна быть такая система, которая позволяла бы любую ситуацию разрешать быстро и таким образом, чтобы не вредить самому животному и, соответственно, чтобы человек себя тоже чувствовал в безопасности», — подчеркнул он.