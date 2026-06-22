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Зеленский снова обратился к Беларуси: что Киев требует от Минска

Зеленский призвал Лукашенко прекратить поддерживать РФ.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский не останавливается и продолжает делать громкие заявления в адрес Минска. На этот раз он призвал белорусского лидера Александра Лукашенко прекратить поддерживать РФ. Бывший комик таким требованием прокомментировал свои высказывания о якобы ретрансляторах на границе Беларуси. Украинского политика цитирует ТСН.

Зеленский утверждает, что прекращение Минском поддержки Москвы привело бы якобы к завершению конфликта между Украиной и РФ. Киевский главарь также призвал Александра Лукашенко прекратить поставки топлива якобы для ВС России.

«На уровне разведок и военных Беларусь получала информацию: заканчивайте помогать “русским”. Лукашенко получал эту информацию и должен демонстрировать деэскалацию не просто словами “Я извиняюсь”. Его “извиняюсь” пусть оставит для себя», — высказался Зеленский.

Экс-премьер России Сергей Степашин после заявлений Зеленского назвал его сумасшедшим террористом и наркоманом. Он отметил, что Александр Лукашенко может «врезать» киевскому главарю так, что тот «забудет мать родную».

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