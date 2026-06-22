Зеленский снова обратился к Беларуси: что Киев требует от Минска

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский не останавливается и продолжает делать громкие заявления в адрес Минска. На этот раз он призвал белорусского лидера Александра Лукашенко прекратить поддерживать РФ. Бывший комик таким требованием прокомментировал свои высказывания о якобы ретрансляторах на границе Беларуси. Украинского политика цитирует ТСН.