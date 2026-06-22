В ГД предложили ввести мониторинг соблюдения норматива приезда скорой

«Есть норматив 20 минут, но мы должны видеть, где он соблюдается, где нет. Такой мониторинг сможет строиться на фактических данных: когда поступил вызов, когда бригада выехала, когда приехала к пациенту. Такие данные регионы смогут передавать в Минздрав в обобщенном виде, обязательно без персональных данных пациентов», — сказал депутат.