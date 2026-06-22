В ГД предложили ввести мониторинг соблюдения норматива приезда скорой

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мониторинг выполнения нормативов времени прибытия бригад скорой помощи на вызов необходимо установить во всех регионах РФ, это позволит своевременно выявлять проблемные зоны. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы Юрий Григорьев («Справедливая Россия»).
По его словам, сейчас в России нет единой системы, которая позволяла бы отслеживать соблюдение нормативов реагирования на экстренные вызовы.
«Есть норматив 20 минут, но мы должны видеть, где он соблюдается, где нет. Такой мониторинг сможет строиться на фактических данных: когда поступил вызов, когда бригада выехала, когда приехала к пациенту. Такие данные регионы смогут передавать в Минздрав в обобщенном виде, обязательно без персональных данных пациентов», — сказал депутат.
Григорьев отметил, что мониторинг позволит своевременно выявлять проблемные территории и принимать решения об усилении бригад, обновлении автопарка и так далее.