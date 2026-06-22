CNN: расходы США на операцию против Ирана оценили в 40 миллиардов долларов

По словам старшего советника CSIS Марка Кансиана, в эти 40 миллиардов долларов включены средства на боеприпасы, ликвидированную технику и восстановление баз США. При этом он отметил, что не учтены «операционные издержки, которые уже были заложены в бюджет Пентагона на 2026 финансовый год».