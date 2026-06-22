CNN: расходы США на операцию против Ирана оценили в 40 миллиардов долларов

Центр стратегических и международных исследований оценил расходы Соединённых Штатов на операцию против Ирана как минимум в 40 миллиардов долларов, информирует CNN.
«Номинальная стоимость войны составляет около 40 миллиардов долларов, но общая цена гораздо выше», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что Министерство войны США использовало до 20 миллиардов. Речь идёт о дополнительно запрошенном финансировании.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, он был подписан дистанционно.
По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, военный вариант действий всегда «на столе», но администрация Соединённых Штатов предпочитает предоставить Ирану возможность для манёвра.