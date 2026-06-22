Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: расходы США на операцию против Ирана оценили в 40 миллиардов долларов

Центр стратегических и международных исследований оценил расходы Соединённых Штатов на операцию против Ирана в 40 миллиардов долларов, информирует CNN.

Источник: Аргументы и факты

Центр стратегических и международных исследований оценил расходы Соединённых Штатов на операцию против Ирана как минимум в 40 миллиардов долларов, информирует CNN.

«Номинальная стоимость войны составляет около 40 миллиардов долларов, но общая цена гораздо выше», — говорится в сообщении.

По словам старшего советника CSIS Марка Кансиана, в эти 40 миллиардов долларов включены средства на боеприпасы, ликвидированную технику и восстановление баз США. При этом он отметил, что не учтены «операционные издержки, которые уже были заложены в бюджет Пентагона на 2026 финансовый год».

В материале сказано, что Министерство войны США использовало до 20 миллиардов. Речь идёт о дополнительно запрошенном финансировании.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, он был подписан дистанционно.

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, военный вариант действий всегда «на столе», но администрация Соединённых Штатов предпочитает предоставить Ирану возможность для манёвра.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше