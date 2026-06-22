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Соратник братьев Кастро Рамиро Вальдес ушел из жизни в возрасте 94 лет

Один из ближайших соратников Фиделя и Рауля Кастро, команданте Кубинской революции Рамиро Вальдес Менендес скончался на 95-м году жизни. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил кубинский президент Мигель Диас-Канель.

Один из ближайших соратников Фиделя и Рауля Кастро, команданте Кубинской революции Рамиро Вальдес Менендес скончался на 95-м году жизни. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил кубинский президент Мигель Диас-Канель.

— Уход из жизни команданте революции Рамиро Вальдеса Менендеса — это глубокая боль, подобная потере отца, — написал он в соцсети X.

Рамиро Вальдес родился 28 апреля 1932 года, участвовал в партизанской борьбе против режима Батисты. Он занимал ряд высоких государственных и военных должностей, включая посты в руководстве вооруженных сил, МВД и правительства, а также входил в состав Политбюро. За свою деятельность удостоен званий Героя Кубы и Героя Труда Республики Куба. О причинах смерти не сообщается.

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