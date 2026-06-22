Соратник братьев Кастро Рамиро Вальдес ушел из жизни в возрасте 94 лет

Рамиро Вальдес родился 28 апреля 1932 года, участвовал в партизанской борьбе против режима Батисты. Он занимал ряд высоких государственных и военных должностей, включая посты в руководстве вооруженных сил, МВД и правительства, а также входил в состав Политбюро. За свою деятельность удостоен званий Героя Кубы и Героя Труда Республики Куба. О причинах смерти не сообщается.