Араухо стал первым футболистом, поразившим ворота Возиньи на ЧМ

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Футболист сборной Уругвая Максимилиано Араухо стал первым игроком в истории чемпионатов мира, поразившим ворота команды Кабо-Верде.
Матче второго тура группового этапа мирового первенства проходит в Майами. На 21-й минуте счет в игре дальним ударом со штрафного открыл полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини. На 44-й минуте Араухо восстановил равновесие, а еще до перерыва Агустин Каноббио вывел уругвайцев вперед.
Как ранее сообщал ТАСС, сборная Кабо-Верде свой первый матч в истории чемпионатов мира провела против испанцев (0:0). Вратарь команды Кабо-Верде Возинья в этой встрече совершил 7 сейвов, после чего достиг отметки в 15 млн подписчиков в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской).