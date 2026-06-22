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Араухо стал первым футболистом, поразившим ворота Возиньи на ЧМ

Ранее Возинья отыграл «на ноль» матч против сборной Испании.

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Футболист сборной Уругвая Максимилиано Араухо стал первым игроком в истории чемпионатов мира, поразившим ворота команды Кабо-Верде.

Матче второго тура группового этапа мирового первенства проходит в Майами. На 21-й минуте счет в игре дальним ударом со штрафного открыл полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини. На 44-й минуте Араухо восстановил равновесие, а еще до перерыва Агустин Каноббио вывел уругвайцев вперед.

Как ранее сообщал ТАСС, сборная Кабо-Верде свой первый матч в истории чемпионатов мира провела против испанцев (0:0). Вратарь команды Кабо-Верде Возинья в этой встрече совершил 7 сейвов, после чего достиг отметки в 15 млн подписчиков в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской).

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.

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