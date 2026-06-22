Депутат Госдумы Вольфсон: снижение господдержки ипотеки до 25−30% закономерно

По мнению депутата, льготы должны получать те, кто действительно нуждается: учителя, врачи, сотрудники полиции, участники СВО и их семьи. И к 1 июля правительство представит обновленные условия семейной ипотеки. Обсуждается дифференциация ставки в зависимости от числа детей: для семей с одним ребенком — 10−12%, с двумя — около 6%, с тремя — около 4%.