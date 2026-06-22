В Хабаровске 22 июня будет сухо и до 26 градусов тепла

В Хабаровске и Хабаровском крае 22 июня опасных метеорологических явлений не прогнозируется. Такой информацией поделились синоптики Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В краевой столице день пройдёт без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут от плюс 11 до плюс 13 градусов. Днём воздух прогреется до 24−26 градусов тепла. Ветер ожидается северо-восточного направления, его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.
В южных районах края синоптики допускают кратковременный дождь в дневные часы. Ночные температуры будут держаться в пределах 12−14 градусов выше нуля, дневные — от 23 до 25 тепла. Ветер юго-восточный, 2−7 метров в секунду.
Центральные районы встретят воскресенье без существенных осадков. Ночью температура составит от 6 до 13 градусов тепла, днём — от 12 до 24. Ветер восточный и северо-восточный, порывы могут достигать 12 метров в секунду.
В северных районах также без осадков. Ночные температуры здесь будут колебаться от 2 до 11 градусов выше нуля, дневные — от 9 до 24 тепла. Ветер различных направлений, 5−12 метров в секунду.
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