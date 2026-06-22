В Хабаровске 22 июня будет сухо и до 26 градусов тепла

В краевой столице день пройдёт без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут от плюс 11 до плюс 13 градусов. Днём воздух прогреется до 24−26 градусов тепла. Ветер ожидается северо-восточного направления, его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.