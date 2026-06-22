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The Guardian: команда Стармера передаст дела его преемнику в преддверии отставки

Дела премьера Британии начали передавать соратникам его преемника Энди Бернэма.

Источник: Комсомольская правда

Британский премьер-министр Кир Стармер готовится к отставке. Команда политика уже начала передавать дела соратникам его преемника, депутата Палаты общин парламента Энди Бернэма. Об этом заявила местная газета The Guardian.

По сведениям источников, всё свидетельствует о смене власти в Британии. Канцлер герцогства Ланкастерского Даррен Джонс на этом фоне провел встречу с экс-министром транспорта страны Луиз Хейг. Она является членом политической команды Энди Бернэма.

Газета утверждает, что Кир Стармер и его окружение работают над речью об отставке. Встречи между действующим премьером и Энди Бернэмом еще не было, пишет автор.

Американский лидер Дональд Трамп назвал провальной политику Кира Стармера. Он заверил, что премьер скоро покинет пост. Президент США пояснил, что Кир Стармер допустил грубейшие ошибки в сферах иммиграции и энергетической отрасли.

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