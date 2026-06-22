Онищенко: студенты получают низкие стипендии, но у них есть другие бонусы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Несмотря на низкие стипендии, у современных студентов есть немало возможностей иного рода, и ими нужно пользоваться. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил академик РАН эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
В России существуют различные меры поддержки студентов не только от государства, но и от будущих работодателей.
«Сейчас широко используются персональные стипендии, именные. В медицинских вузах каждый студент, который будет приниматься в этом году, будет заключать трехсторонний договор — с вузом и работодателем, там будут обязательства со стороны работодателя», — сказал Онищенко.
Он добавил, что также в стране создаются меры поддержки для молодых родителей, появляются условия для пребывания детей в детских садах или в комнатах ребенка, пока их мать, например, посещает лекции. Онищенко порекомендовал студентам широко использовать возможности, которые предоставляют им сегодня.
Академик добавил, что в годы, когда он получал высшее образование, стипендия была выше. Даже на стандартные выплаты в размере 27 рублей можно было позволить себе больше, чем на современную стипендию, повышенные же выплаты студентам примерно соответствовали окладу среднего медицинского персонала.