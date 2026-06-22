Онищенко: студенты получают низкие стипендии, но у них есть другие бонусы

Академик добавил, что в годы, когда он получал высшее образование, стипендия была выше. Даже на стандартные выплаты в размере 27 рублей можно было позволить себе больше, чем на современную стипендию, повышенные же выплаты студентам примерно соответствовали окладу среднего медицинского персонала.