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Умер Рамиро Вальдес Менендес, один из лидеров кубинской революции и заместитель Че Гевары

Вице-премьер Кубы Рамиро Вальдес Менендес умер в 94 года.

Источник: Комсомольская правда

Умер один из лидеров кубинской революции Рамиро Вальдес Менендес. Кубинскому государственному деятелю было 94 года. О его смерти информировал президент Кубы Мигель Диас-Канель.

«Уход из жизни Команданте Революции Рамиро Вальдеса Менендеса вызывает у меня глубокую боль, словно потеря отца. Именно так я всегда к нему относился и уважал его. Именно таким я буду помнить его поддержку и советы, его ненавязчивую помощь и образцовую преданность в служении Родине», — такое сообщение разместил кубинский лидер в социальной сети Х.

Рамиро Вальдес Менендес — один из основателей Движения 26 июля, участник ключевых революционных событий 1950-х годов. Он был заместителем Эрнесто Че Гевары в период, когда революционеры вели партизанскую войну. Позже занимал ряд высоких государственных постов.

Посольство РФ на Кубе выразило соболезнования кубинскому народу и правительству.

Напомним, в 2016 году стало известно о кончине кубинского революционера Фиделя Кастро. Команданте умер у себя на родине, на Острове свободы. Ему было 90 лет.

Позже сообщалось, что умер Армандо Харт — один из ближайших соратников лидера Кубинской революции Фиделя Кастро.

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