Умер Рамиро Вальдес Менендес, один из лидеров кубинской революции и заместитель Че Гевары

«Уход из жизни Команданте Революции Рамиро Вальдеса Менендеса вызывает у меня глубокую боль, словно потеря отца. Именно так я всегда к нему относился и уважал его. Именно таким я буду помнить его поддержку и советы, его ненавязчивую помощь и образцовую преданность в служении Родине», — такое сообщение разместил кубинский лидер в социальной сети Х.