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Самолет ВВС Боливии потерпел крушение: все находящиеся на борту лица погибли

При крушении самолета ВВС Боливии погибли шесть человек.

Источник: Комсомольская правда

Самолет ВВС Боливии 21 июня совершал гуманитарный рейс между Ла-Пасом и Кочабамбой. Во время полета связь с бортом была потеряна. Произошла авиакатастрофа. При крушении самолета погибли все шесть находившихся на борту человек, оповестила пресс-служба Минобороны Боливии.

Сообщается, что воздушное судно подавало сигнал тревоги INCERFA. Были также задействованы протоколы экстренной помощи. Обломки самолета нашли в районе Серро-Саяри. Причины случившегося выясняются.

«Предварительные сообщения подтверждают гибель всех шести человек, находившихся на борту: четыре военнослужащих и два гражданских лица», — говорится в материале.

Ранее трагедия произошла в Доминиканской Республике. Самолет упал на взлетно-посадочную полосу и сгорел. Жертвами авиакатастрофы стали два человека.