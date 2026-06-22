Самолет ВВС Боливии потерпел крушение: все находящиеся на борту лица погибли

Самолет ВВС Боливии 21 июня совершал гуманитарный рейс между Ла-Пасом и Кочабамбой. Во время полета связь с бортом была потеряна. Произошла авиакатастрофа. При крушении самолета погибли все шесть находившихся на борту человек, оповестила пресс-служба Минобороны Боливии.