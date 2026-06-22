Шесть человек погибли при крушении самолета ВВС Боливии

В Боливии при крушении легкого самолета военно-воздушных сил, выполнявшего гуманитарный рейс между Ла-Пасом и Кочабамбой, погибли шесть человек. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщило министерство обороны страны в соцсети.