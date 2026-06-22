Шесть человек погибли при крушении самолета ВВС Боливии

В Боливии при крушении легкого самолета военно-воздушных сил, выполнявшего гуманитарный рейс между Ла-Пасом и Кочабамбой, погибли шесть человек. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщило министерство обороны страны в соцсети.
— Предварительные сообщения подтверждают гибель всех шести человек, находившихся на борту: четыре военнослужащих и два гражданских лица, — говорится в сообщении ведомства.
Самолет вылетел из международного аэропорта Эль-Альто в направлении Кочабамбы, после чего связь с бортом была потеряна. Объявлен сигнал тревоги, обломки обнаружены в районе Серро-Саяри. Комиссия по расследованию авиационных происшествий приступила к работе для выяснения причин случившегося.
До этого в результате крушения легкомоторного самолета в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья погиб заслуженный летчик-испытатель Петр Тутакин, который работал в службе летных испытаний истребительной авиации с 1982 года.
После падения у самолета воспламенился двигатель, и судно полностью выгорело. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Для ликвидации последствий крушения самолета привлекли 20 сотрудников и 7 единиц спецтехники.