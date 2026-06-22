В ГД предложили ввести для школьников льготы на городской транспорт круглый год

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Общественный транспорт должен быть бесплатным для школьников круглый год по всей стране, а студентам необходимо предоставлять 50% скидку на городской транспорт и пригородные электрички. Об этом ТАСС заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Наше предложение очень простое. Для всех школьников круглый год бесплатный проезд в любом городском транспорте. Для студентов обязательно делать 50% скидку и на городской транспорт, и на пригородные поезда. И тоже круглогодично», — сказал Миронов.
Он подчеркнул, что льготы на общественный транспорт должны быть едиными по всей стране. Сейчас, подчеркнул политик, льготы на проезд устанавливают регионы, а за пределами «домашнего» региона они просто не действуют. «Это неправильно: государство должно поддерживать детей, молодежь во время учебы, в том числе с помощью единых и существенных льгот на проезд», — считает депутат.