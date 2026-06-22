В ГД предложили ввести для школьников льготы на городской транспорт круглый год

Он подчеркнул, что льготы на общественный транспорт должны быть едиными по всей стране. Сейчас, подчеркнул политик, льготы на проезд устанавливают регионы, а за пределами «домашнего» региона они просто не действуют. «Это неправильно: государство должно поддерживать детей, молодежь во время учебы, в том числе с помощью единых и существенных льгот на проезд», — считает депутат.