«Минус десять» не помеха: Как почти слепой писатель добывал данные в тылу врага

Эммануил Казакевич (1913−1962) — русский и еврейский советский писатель и поэт, писавший на идише и русском, который прошёл путь от журналиста и бойца разведки в годы войны до классика военной прозы, лауреата двух Сталинских премий. Его главная повесть «Звезда» (1947), созданная на основе личного опыта, стала камертоном «лейтенантской прозы», трагически точно передав правду фронтовой жизни. В послевоенные годы Казакевич написал роман «Весна на Одере», а во время «оттепели» создал остро-полемическую повесть «Синяя тетрадь» о Ленине в Разливе и смелый по тем временам рассказ «Враги», вызвавший бурные дискуссии о моральном облике революции. Судьба писателя, ушедшего из жизни в 49 лет после тяжёлой болезни, отразила драматизм советского художника, пытавшегося преодолеть лакировку действительности и говорить о человеке на войне и в революции с беспощадной честностью.