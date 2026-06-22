Депутат ГД Арефьев: удары БПЛА требуют модернизации ПВО и экономики

По его словам, система ПВО создана для дальнобойных ракет, но плохо справляется с беспилотниками. Установки для обнаружения низколетящих целей уже существуют. Их нужно быстрее ставить на вооружение. Промедление обходится стране слишком дорого.
Депутат считает, что Минобороны должно активнее сотрудничать с учеными и конструкторами. Это позволит защитить города, НПЗ и объекты жизнеобеспечения.
Из-за ударов по заводам правительство разрешило выпускать топливо класса «Евро-5» по упрощенным нормативам. Содержание серы в бензине выросло в 15 раз, в дизеле — в 35 раз. Эксперты предупреждают, что это повредит двигателям и увеличит расходы автовладельцев.
Арефьев связал проблемы с системными недостатками экономики. Вместо решительных действий, по его мнению, власти занимаются уговорами. Коммунисты предлагают мобилизационную модель, где экономика работает на государственные интересы, а не на частную прибыль. Это позволит оперативно реагировать на угрозы и защищать страну.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.