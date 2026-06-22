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Ленини стал первым игроком, забившим дебютный мяч сборной на ЧМ со штрафного

Полузащитник сборной Кабо-Верде и «Краснодара» поразил ворота команды Уругвая.

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Кабо-Верде стала первой командой в истории чемпионатов мира по футболу, забившей свой дебютный мяч в рамках турнира прямым ударом со штрафного. Об этом сообщает статистическая платформа Opta.

Команда Кабо-Верде проводит в Майами матч второго тура группового этапа мирового первенства против уругвайцев. Счет в этой встрече на 21-й минуте открыл полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини, поразивший ворота соперника дальним ударом со штрафного. Этот гол стал первым для национальной команды в истории турнира.

На данный момент счет в матче 2:1 в пользу представителей Уругвая.

Как ранее сообщал ТАСС, сборная Кабо-Верде впервые выступает на чемпионате мира. В первом туре группового этапа она сыграла вничью с испанцами (0:0).

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.

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