Ленини стал первым игроком, забившим дебютный мяч сборной на ЧМ со штрафного

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Кабо-Верде стала первой командой в истории чемпионатов мира по футболу, забившей свой дебютный мяч в рамках турнира прямым ударом со штрафного. Об этом сообщает статистическая платформа Opta.
Команда Кабо-Верде проводит в Майами матч второго тура группового этапа мирового первенства против уругвайцев. Счет в этой встрече на 21-й минуте открыл полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини, поразивший ворота соперника дальним ударом со штрафного. Этот гол стал первым для национальной команды в истории турнира.
На данный момент счет в матче 2:1 в пользу представителей Уругвая.
Как ранее сообщал ТАСС, сборная Кабо-Верде впервые выступает на чемпионате мира. В первом туре группового этапа она сыграла вничью с испанцами (0:0).