В Магадане семьи сотрудников МЧС завоевали россыпь медалей на первенстве MagadanRun

Не осталась без наград и семья Павла Дроздова. Супруги выбрали более длинную дистанцию — 8,8 километра. Павел одержал убедительную победу, став первым в своей возрастной категории. Его жена показала третий результат в абсолютном зачёте. В ведомстве поздравили коллег с успехом и пожелали не останавливаться на достигнутом, покорять новые дистанции и ставить ещё более высокие спортивные цели.