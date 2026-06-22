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В Магадане семьи сотрудников МЧС завоевали россыпь медалей на первенстве MagadanRun

Сотрудники МЧС и их семьи завоевали медали на первенстве MagadanRun в Магадане.

Источник: Комсомольская правда

В Магадане состоялось первенство бегового сообщества MagadanRun 2026 по лёгкой атлетике. Соревнования объединили любителей бега, а сотрудники МЧС России и члены их семей показали впечатляющие результаты. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области, особо отличилась семья Ярослава Шавилова. На дистанции 4,4 километра они собрали полный комплект наград: жена Ярослава заняла первое место в своей возрастной категории, дочь финишировала второй, а сам Ярослав замкнул тройку лидеров, завоевав бронзу. Семейный подряд оказался на редкость результативным.

Не осталась без наград и семья Павла Дроздова. Супруги выбрали более длинную дистанцию — 8,8 километра. Павел одержал убедительную победу, став первым в своей возрастной категории. Его жена показала третий результат в абсолютном зачёте. В ведомстве поздравили коллег с успехом и пожелали не останавливаться на достигнутом, покорять новые дистанции и ставить ещё более высокие спортивные цели.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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