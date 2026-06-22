Ветеран рассказал ТАСС, из каких фильмов можно узнать правду о войне

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Чтобы узнать правду о Великой Отечественной войне, нужно читать книги Михаила Шолохова и Юрия Бондарева, смотреть фильмы «Освобождение» и «Обыкновенный фашизм». Такой совет в интервью ТАСС дал 102-летний ветеран Иван Мартынушкин, который сражался за Житомир, Львов, Краков, освобождал Освенцим.
«В первую очередь я бы посоветовал прочитать трехтомник “Отечественная военная история” под редакцией Министерства обороны РФ, это настоящая достоверная летопись войны. А также книги Вадима Кожинова и Сергея Кара-Мурзы, непредвзятых авторов, стремившихся объективно осветить и наше прошлое, и настоящее. И, конечно, произведения писателей — Михаила Шолохова, Александра Фадеева, Юрия Бондарева, Валентина Распутина», — сказал Мартынушкин.
«Осталась советская кинематография. Правдиво о войне — это фильм [Юрия] Озерова, большая эпопея, “Освобождение”. Вот здесь я узнаю и себя, и многие вещи, которые были», — отметил ветеран.
По его мнению, «в учебных заведениях на уроках истории надо бы показывать документальный фильм 1965 года “Обыкновенный фашизм” Михаила Ромма, отснятый фронтовыми операторами, — страшная, предостерегающая правда».
На вопрос о современных фильмах о войне Мартынушкин упомянул сериал «Штрафбат». «Этот фильм, конечно, клевета на армию, клевета на нас. Такие вещи, конечно, выпускать недопустимо», — уверен ветеран. На его взгляд, «пошла цепочка таких фильмов, где показывают не войну как таковую, а массовую гибель наших людей, началась эпопея подготовки фильмов на продажу, как товар для Запада».
Полный текст интервью будет опубликован в 07:30 мск.