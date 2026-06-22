Ветеран рассказал ТАСС, из каких фильмов можно узнать правду о войне

На вопрос о современных фильмах о войне Мартынушкин упомянул сериал «Штрафбат». «Этот фильм, конечно, клевета на армию, клевета на нас. Такие вещи, конечно, выпускать недопустимо», — уверен ветеран. На его взгляд, «пошла цепочка таких фильмов, где показывают не войну как таковую, а массовую гибель наших людей, началась эпопея подготовки фильмов на продажу, как товар для Запада».